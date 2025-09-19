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Πιερρακάκης από Eurogroup/ECOFIN: Πρέπει να επιδιώξουμε μια οικονομία που ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την ανάπτυξη
Οικονομία
15:53 - 19 Σεπ 2025

Πιερρακάκης από Eurogroup/ECOFIN: Πρέπει να επιδιώξουμε μια οικονομία που ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την ανάπτυξη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, θα προεδρεύσει αύριο, Σάββατο (20/9), στη συζήτηση των Ευρωπαίων ομολόγων του με θέμα την καινοτομία και την ψηφιοποίηση, στο πλαίσιο των άτυπων συνεδριάσεων των συμβουλίων Eurogroup και ECOFIN.

Σήμερα, από την Κοπεγχάγη, εισερχόμενος στη συνεδρίαση, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Συναντιόμαστε σήμερα εδώ, στην όμορφη πόλη της Κοπεγχάγης, για τις άτυπες συνόδους ECOFIN και Eurogroup, προκειμένου να συζητήσουμε ένα πλήρες φάσμα θεμάτων, από την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ έως τις οικονομικές επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Συναντιόμαστε επίσης ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση της έκθεσης Ντράγκι. Και αν υπάρχει ένα μάθημα που πρέπει να αντλήσουμε από αυτήν, είναι ότι πρέπει να αυξήσουμε το επίπεδο της φιλοδοξίας μας. Να προσπαθήσουμε να πετύχουμε περισσότερα από το να εξαλείψουμε απλώς τα εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οικονομιών μας.

Πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να ενώσουμε δυνάμεις σε στρατηγικούς τομείς, στις ψηφιακές υποδομές όπως οι τηλεπικοινωνίες, αλλά και να απλοποιήσουμε και να εκσυγχρονίσουμε τις δημόσιες συμβάσεις σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και η πράσινη μετάβαση.

Δεν πρέπει απλώς να προσπαθούμε να έχουμε μια οικονομία που διαχειρίζεται τους κινδύνους. Πρέπει να επιδιώκουμε μια οικονομία που ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την ανάπτυξη με όρους του 21ου αιώνα. Και αυτό είναι απολύτως εφικτό. Σας ευχαριστώ».

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