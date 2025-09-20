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ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο θα ελέγχει ό,τι δημοσιεύεται στον Τύπο – Έντονες αντιδράσεις για λογοκρισία
Ειδήσεις
21:50 - 20 Σεπ 2025

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο θα ελέγχει ό,τι δημοσιεύεται στον Τύπο – Έντονες αντιδράσεις για λογοκρισία

Reporter.gr Newsroom
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Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας εισάγει πλέον νέους όρους για τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους, απαιτώντας την εκ των προτέρων έγκριση για κάθε πληροφορία που αφορά το Πεντάγωνο – είτε είναι διαβαθμισμένη είτε όχι – πριν δημοσιευτεί. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δημοσιογράφοι κινδυνεύουν να χάσουν την πρόσβασή τους στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η αλλαγή αυτή έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, με δημοσιογραφικές ενώσεις να την καταγγέλλουν ως πλήγμα στην ανεξαρτησία του Τύπου.  

Οι νέοι αυτοί όροι κοινοποιήθηκαν στους δημοσιογράφους την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, και εντάσσονται στη γενικότερη αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Τύπο και την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία κατηγορεί τα παραδοσιακά ΜΜΕ για μεροληψία εις βάρος της.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, κάθε πληροφορία που προέρχεται από το υπουργείο Άμυνας πρέπει να εγκρίνεται εκ των προτέρων από αρμόδιο αξιωματούχο, ακόμη και αν δεν πρόκειται για απόρρητο υλικό. Το μέτρο αυτό φαίνεται να επεκτείνεται και σε πληροφορίες που οι δημοσιογράφοι συγκεντρώνουν μέσω ανεπίσημων ή εσωτερικών πηγών, πέραν των επίσημων διαύλων.

Όπως αναφέρεται ρητά στο σχετικό έγγραφο, η μη συμμόρφωση με τον κανονισμό αυτό αποτελεί αιτία για την άρση της δημοσιογραφικής διαπίστευσης.

Η δημοσιογραφική ένωση National Press Club της Ουάσινγκτον χαρακτήρισε το μέτρο «ευθεία επίθεση στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία», ειδικά σε ένα τόσο κρίσιμο πεδίο όπως είναι ο στρατός. Ο πρόεδρος της ένωσης, Μάικ Μπαλσάμο, κάλεσε το Πεντάγωνο να αποσύρει την απαίτηση και να σεβαστεί τον ρόλο της ελευθεροτυπίας.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ – γνωστός και ως επικεφαλής του «υπουργείου Πολέμου», όπως το αποκαλεί ο Τραμπ – υπερασπίστηκε άλλη διάταξη του νέου κανονισμού, η οποία περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των δημοσιογράφων εντός των εγκαταστάσεων με αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, τόνισε: «Ο Τύπος δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί ανεξέλεγκτα. Να φοράτε τα σήματά σας και να τηρείτε τους κανόνες – αλλιώς, σπίτι σας».

Από την άφιξή του στο Πεντάγωνο στις αρχές του έτους, ο Χέγκσεθ είχε ήδη απομακρύνει τις αίθουσες σύνταξης παραδοσιακών (κυρίως προοδευτικών) μέσων από το κτίριο, παραχωρώντας τους χώρους σε μέσα που θεωρούνται φιλικότερα προς τη Δεξιά.

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