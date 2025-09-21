Αφγανιστάν: «Αδύνατη» κάθε συμφωνία για επιστροφή της βάσης Μπαγκράμ - Ο Τραμπ απειλεί με αντίποινα

Η αφγανική κυβέρνηση απέρριψε κατηγορηματικά σήμερα κάθε ενδεχόμενο πολιτικής συμφωνίας που θα επέτρεπε την επιστροφή στην κατοχή των ΗΠΑ της στρατιωτικής βάσης της Μπαγκράμ, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να ανακτήσουν τον έλεγχο της μεγάλης αεροπορικής εγκατάστασης κοντά στην Καμπούλ.

Ο Φασιχουντίν Φιτράτ, αξιωματούχος του αφγανικού υπουργείου Άμυνας, δήλωσε στα τοπικά Μέσα ότι «συμφωνία έστω και για ένα τετραγωνικό εκατοστό του αφγανικού εδάφους είναι αδύνατη», απορρίπτοντας τις πληροφορίες για διαπραγματεύσεις με σκοπό την επανεγκατάσταση ξένων δυνάμεων στη Μπαγκράμ. Σύμφωνα με την αφγανική πλευρά, «ορισμένα πρόσωπα» έχουν προτείνει τέτοιες πρωτοβουλίες, αλλά το Αφγανιστάν δεν προτίθεται να συναινέσει.

Η επίμαχη συζήτηση πυροδοτήθηκε από ανάρτηση του προέδρου Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, όπου απείλησε ευθέως το Αφγανιστάν με «ΠΟΛΥ ΚΑΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ» εάν δεν επιστρέψει τη βάση «σ' αυτούς που την έφτιαξαν», αναφερόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προηγουμένως, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκφράσει δημοσίως την ιδέα να ανακτηθεί η Μπαγκράμ, αναφέροντας ως έναν από τους λόγους ότι «απέχει μία ώρα από το μέρος όπου η Κίνα κατασκευάζει τα πυρηνικά όπλα της».

Στη συνέχεια, από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι «διεξάγονται συνομιλίες» για την υπόθεση και ότι οι ΗΠΑ την «θέλουν γρήγορα», προσθέτοντας αινιγματικά ότι αν δεν την επιστρέψουν «θα ανακαλύψετε τι σκοπεύω να κάνω», χωρίς όμως να διευκρινίσει αν εννοεί διπλωματικές, οικονομικές ή και στρατιωτικές ενέργειες.

Η Μπαγκράμ, η μεγαλύτερη αεροπορική βάση του Αφγανιστάν, υπήρξε έως την αποχώρηση των δυτικών δυνάμεων το 2021 το κέντρο της επιχείρησης της Δύσης στη χώρα. Από τότε, μετά την επάνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία, βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους. Η σφοδρή αντίδραση του Καμπούλ υπογραμμίζει την ευαισθησία του ζητήματος: για τους Αφγανούς η επιστροφή εδαφών ή εγκαταστάσεων σε ξένες δυνάμεις θεωρείται πλήγμα στην εθνική κυριαρχία.

Η δημόσια αντιπαράθεση ανοίγει πλέον μια διπλωματική κρίση μεταξύ Ουάσινγκτον και Καμπούλ, ενώ θέτει ερωτήματα για το πώς θα κινηθεί η αμερικανική κυβέρνηση: αν θα επιδιώξει τελικά μια διπλωματική συμφωνία, οικονομικές ή άλλες πιέσεις, ή αν οι απειλές θα λάβουν σοβαρότερη - και ενδεχομένως επικίνδυνη - μορφή. Τα σενάρια αυτά εγείρουν επίσης νέα ανησυχία στην περιοχή σχετικά με την αστάθεια και τις στρατιωτικές προεκτάσεις οποιασδήποτε προσπάθειας μεταβολής του καθεστώτος σε κρίσιμες εγκαταστάσεις.