Νετανιάχου για χώρες που αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος: Ανταμείβουν την τρομοκρατία

Λίγες ημέρες πριν ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε σαφές μήνυμα αντίθεσης απέναντι στις διεθνείς πρωτοβουλίες για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, μετά τις πρόσφατες αποφάσεις Βρετανίας, Καναδά και Αυστραλίας. «Κάθε τέτοια απόπειρα απειλεί την ίδια την ύπαρξή μας», τόνισε, μιλώντας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ο Νετανιάχου προανήγγειλε ότι στην ομιλία του στον ΟΗΕ θα παρουσιάσει «την αλήθεια του Ισραήλ απέναντι στην ψευδή προπαγάνδα», όπως είπε, χαρακτηρίζοντας τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους «παράλογη ανταμοιβή στην τρομοκρατία». Παράλληλα, έκανε λόγο για «πραγματική ειρήνη, ειρήνη που χτίζεται μέσα από τη δύναμη».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ομιλία του στη Νέα Υόρκη. «Είναι η τέταρτη φορά που συναντώ τον φίλο μου, τον πρόεδρο Τραμπ, από την έναρξη της δεύτερης θητείας του. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της αμερικανοϊσραηλινής συνεργασίας.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί πως οι διπλωματικές διεργασίες επεκτείνονται και στο βόρειο μέτωπο. Ο Νετανιάχου αποκάλυψε ότι το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει επαφές με τη Συρία, οι οποίες, εφόσον προχωρήσουν, «θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για ειρήνη με τη Δαμασκό και τη Βηρυτό». Όπως υπογράμμισε, «οι νίκες μας απέναντι στη Χεζμπολάχ δημιούργησαν νέες δυνατότητες για περιφερειακές συμφωνίες».

Σύμφωνα με πληροφορίες από το πρωθυπουργικό γραφείο, ο Νετανιάχου σκοπεύει να συγκαλέσει εκτάκτως συμβούλιο ασφαλείας το βράδυ για να εξεταστεί πιθανό σχέδιο συμφωνίας με τη Συρία, το οποίο, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, περιλαμβάνει παύση των αεροπορικών επιδρομών και πιθανή αποχώρηση στρατευμάτων από τον νότιο τομέα της χώρας.