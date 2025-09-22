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Ιταλία: Βίαιες συγκρούσεις στο Μιλάνο και μπλοκάρισμα λιμανιών λόγω διαδηλώσεων για τη Γάζα
Ειδήσεις
16:42 - 22 Σεπ 2025

Ιταλία: Βίαιες συγκρούσεις στο Μιλάνο και μπλοκάρισμα λιμανιών λόγω διαδηλώσεων για τη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
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Οι λιμενεργάτες στην Ιταλία προχώρησαν σε αποκλεισμό των οδών που οδηγούν στα λιμάνια τη Δευτέρα (22/9), ενώ παράλληλα σημειώθηκαν βίαιες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακής διαδήλωσης στο κέντρο του Μιλάνου.  

Τα συνδικάτα διοργάνωσαν την ημέρα διαμαρτυρίας ενάντια στην ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, με στόχο να αποτρέψουν τη χρήση της Ιταλίας ως σταθμού μεταφοράς όπλων και άλλων προμηθειών προς το Ισραήλ. Αστυνομικοί με δακρυγόνα συγκρούστηκαν με διαδηλωτές γύρω από τον κεντρικό σταθμό του Μιλάνου, ενώ τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν προσπάθειες για μπλοκάρισμα αυτοκινητοδρόμου κοντά στην πόλη της Μπολόνια.

Στη νότια πόλη της Νάπολης, διαδηλωτές εισέβαλαν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, προκαλώντας καθυστερήσεις στις υπηρεσίες, ενώ ορισμένοι μπήκαν για λίγο στις γραμμές.

Στη Γένοβα, στη βορειοδυτική Ιταλία, διαδηλωτές κυμάτιζαν την παλαιστινιακή σημαία σε συγκεντρώσεις γύρω από το λιμάνι νωρίς το πρωί, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Λιβόρνο και την Τεργέστη. Ο διαδηλωτής Ρίκι από την Αυτόνομη Συλλογικότητα Λιμενεργατών δήλωσε: «Ο παλαιστινιακός λαός συνεχίζει να μας δίνει ένα ακόμη μάθημα αξιοπρέπειας και αντίστασης. Μαθαίνουμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε το καθήκον μας».

Εκτεταμένες απεργίες και περιορισμοί στις μεταφορές

Χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις σε άλλες ιταλικές πόλεις, με κλείσιμο σχολείων και επιπτώσεις σε ορισμένα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι περιφερειακές σιδηροδρομικές υπηρεσίες προς τη Ρώμη υπέστησαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις, ενώ ο υπόγειος σιδηρόδρομος και οι περισσότερες γραμμές του μετρό στο Μιλάνο λειτουργούσαν κανονικά.

Αντίδραση κυβέρνησης και πολιτική διάσταση

Η δεξιά κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι είναι παραδοσιακά υποστηρικτής του Ισραήλ στην Ευρώπη και έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους. Ο υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, υποβάθμισε τον αντίκτυπο των διαδηλώσεων, δηλώνοντας: «Η σημερινή απεργία προκαλεί την ακύρωση μόνο ενός περιορισμένου αριθμού τρένων. Η πολιτική κινητοποίηση των ακροαριστερών συνδικαλιστών δεν μπορεί να βλάψει εκατομμύρια εργαζόμενους».

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