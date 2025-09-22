ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λαγκάρντ: Έκκληση στην Ευρώπη να μην χαθεί το «παγκόσμιο momentum του ευρώ»
Ειδήσεις
22:35 - 22 Σεπ 2025

Λαγκάρντ: Έκκληση στην Ευρώπη να μην χαθεί το «παγκόσμιο momentum του ευρώ»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποιεί ότι η Ευρώπη χάνει μια ιστορική ευκαιρία να ενισχύσει τη διεθνή θέση του ευρώ, καθώς οι ηγέτες της ηπείρου παραμένουν διχασμένοι και επικεντρωμένοι σε εσωτερικές και εξωτερικές προτεραιότητες. 

Σε ομιλία της στο Βερολίνο, η Λαγκάρντ χαρακτήρισε την κατάσταση «παγκόσμια στιγμή του ευρώ», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη παρουσία του ευρώ στις διεθνείς συναλλαγές και στα αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών.

Παρά τις προτάσεις για κοινή έκδοση χρέους σε ευρώ για χρηματοδότηση της άμυνας, την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών και την εισαγωγή ψηφιακού ευρώ, η αντίσταση από μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, αλλά και η προτεραιότητα σε άλλα ζητήματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και η προστασία των εθνικών συμφερόντων, έχουν μπλοκάρει τις προωθούμενες μεταρρυθμίσεις.

Το ευρώ παραμένει το δεύτερο πιο δημοφιλές νόμισμα παγκοσμίως, καλύπτοντας περίπου το 20% των διεθνών αποθεματικών, αλλά απέχει πολύ από τη θέση του δολαρίου, που κυριαρχεί με περίπου 60%. Η Λαγκάρντ τονίζει ότι η ενίσχυση του ευρώ θα προστατεύσει τις εξαγωγικές οικονομίες της Ευρωζώνης από διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών και κεφαλαιακών ροών, ενώ η ανάπτυξη ψηφιακού ευρώ θα μπορούσε να αποτελέσει ασπίδα απέναντι στις αναδυόμενες κρυπτονομίσματα.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι, χωρίς αποφασιστική πολιτική ηγεσία και ενίσχυση των «ασφαλών» ευρωπαϊκών περιουσιακών στοιχείων, το ευρώ δύσκολα θα καταφέρει να ανταγωνιστεί το δολάριο και πιθανώς θα αντιμετωπίσει στο μέλλον τον ανταγωνισμό του κινεζικού γουάν.

Η Ευρώπη, όπως επισημαίνει η Λαγκάρντ, δουλεύει πάνω σε αυτά τα ζητήματα, αλλά με αργούς ρυθμούς, ενώ η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα καθιστά την ενίσχυση του ευρώ πιο επιτακτική από ποτέ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους αποτελεί «ανταμοιβή για τη Χαμάς»
Ειδήσεις

Τραμπ: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους αποτελεί «ανταμοιβή για τη Χαμάς»

Ένστολοι: Μεσοσταθμική αύξηση αποδοχών 1,5 έως 2 μισθούς το χρόνο - Το καλεντάρι των αυξήσεων
Εργασιακά

Ένστολοι: Μεσοσταθμική αύξηση αποδοχών 1,5 έως 2 μισθούς το χρόνο - Το καλεντάρι των αυξήσεων

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Αναρτώνται από σήμερα οι απορριπτικές αποφάσεις ασύλου
Ειδήσεις

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Αναρτώνται από σήμερα οι απορριπτικές αποφάσεις ασύλου

Χατζηδάκης: Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι - Νέα πνοή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Οικονομία

Χατζηδάκης: Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι - Νέα πνοή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»
Ειδήσεις

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Γιατί τα παραδοσιακά «ασφαλή καταφύγια» δεν λειτουργούν όπως παλιά
Εμπορεύματα

Γιατί τα παραδοσιακά «ασφαλή καταφύγια» δεν λειτουργούν όπως παλιά

Λαγκάρντ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης από την ΕΚΤ
Ειδήσεις

Λαγκάρντ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης από την ΕΚΤ

Πτώση στα αγροτικά προϊόντα, αλλά ευκαιρίες σε βαμβάκι και «μαλακά» εμπορεύματα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πτώση στα αγροτικά προϊόντα, αλλά ευκαιρίες σε βαμβάκι και «μαλακά» εμπορεύματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ