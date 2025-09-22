Λαγκάρντ: Έκκληση στην Ευρώπη να μην χαθεί το «παγκόσμιο momentum του ευρώ»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποιεί ότι η Ευρώπη χάνει μια ιστορική ευκαιρία να ενισχύσει τη διεθνή θέση του ευρώ, καθώς οι ηγέτες της ηπείρου παραμένουν διχασμένοι και επικεντρωμένοι σε εσωτερικές και εξωτερικές προτεραιότητες.

Σε ομιλία της στο Βερολίνο, η Λαγκάρντ χαρακτήρισε την κατάσταση «παγκόσμια στιγμή του ευρώ», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη παρουσία του ευρώ στις διεθνείς συναλλαγές και στα αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών.

Παρά τις προτάσεις για κοινή έκδοση χρέους σε ευρώ για χρηματοδότηση της άμυνας, την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών και την εισαγωγή ψηφιακού ευρώ, η αντίσταση από μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, αλλά και η προτεραιότητα σε άλλα ζητήματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και η προστασία των εθνικών συμφερόντων, έχουν μπλοκάρει τις προωθούμενες μεταρρυθμίσεις.

Το ευρώ παραμένει το δεύτερο πιο δημοφιλές νόμισμα παγκοσμίως, καλύπτοντας περίπου το 20% των διεθνών αποθεματικών, αλλά απέχει πολύ από τη θέση του δολαρίου, που κυριαρχεί με περίπου 60%. Η Λαγκάρντ τονίζει ότι η ενίσχυση του ευρώ θα προστατεύσει τις εξαγωγικές οικονομίες της Ευρωζώνης από διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών και κεφαλαιακών ροών, ενώ η ανάπτυξη ψηφιακού ευρώ θα μπορούσε να αποτελέσει ασπίδα απέναντι στις αναδυόμενες κρυπτονομίσματα.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι, χωρίς αποφασιστική πολιτική ηγεσία και ενίσχυση των «ασφαλών» ευρωπαϊκών περιουσιακών στοιχείων, το ευρώ δύσκολα θα καταφέρει να ανταγωνιστεί το δολάριο και πιθανώς θα αντιμετωπίσει στο μέλλον τον ανταγωνισμό του κινεζικού γουάν.

Η Ευρώπη, όπως επισημαίνει η Λαγκάρντ, δουλεύει πάνω σε αυτά τα ζητήματα, αλλά με αργούς ρυθμούς, ενώ η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα καθιστά την ενίσχυση του ευρώ πιο επιτακτική από ποτέ.