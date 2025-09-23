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Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Ικανοποιημένος ο Τραμπ από την ομιλία του – «Έγινε δεκτή πολύ καλά»
Ειδήσεις
19:38 - 23 Σεπ 2025

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Ικανοποιημένος ο Τραμπ από την ομιλία του – «Έγινε δεκτή πολύ καλά»

Reporter.gr Newsroom
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Μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να ενόχλησε διάφορους με τα όσα είπε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – ένας από αυτούς και το Λονδίνο, αφού ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο δήμαρχος της πόλης θέλει να επιβάλει το νόμο της Σαρίας – ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται πως έμεινε ευχαριστημένος, αλλά και με την εντύπωση ότι η ομιλία του έγινε δεκτή πολύ θετικά.

«Έγινε δεκτή πολύ καλά», φέρεται να είπε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά το πέρας της μακροσκελούς ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία αντί για 15 λεπτά – όπως προβλεπόταν – κράτησε τελικά πάνω από μία ώρα.

Όπως είπε, αναστοχαζόμενος τα βασικά σημεία της ομιλίας του, επικεντρώθηκε σε δύο βασικά ζητήματα: (α) ενέργει και (β) μετανάστευση. Πρόκειται για δύο ζητήματα, τα οποία – όπως είπε – αναδεικνύει εδώ και καιρό. Ανέφερε, μάλιστα, ότι τα έθεσε εκ νέου από το βήμα του ΟΗΕ καθώς θεώρησε πως είναι «το καλύτερο φόρουμ» για να τα προβάλλει.

Με χιούμορ σχολίασε, δε, τη βλάβη στον τηλεοπτικό υποβολέα και τη δυσλειτουργία της κυλιόμενης σκάλας λέγοντας ότι «έκαναν τη μέρα πιο ενδιαφέρουσα απ’ ό,τι θα ήταν διαφορετικά».

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2025 - 19:51
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