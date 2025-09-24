Παγκόσμια έκπληξη από τη μετατόπιση Τραμπ υπέρ της Ουκρανίας - Πώς αντέδρασε η Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνηθίζει βέβαια τις αλλαγές στη ρητορική του ακόμα και για μείζονα ζητήματα, ωστόσο, η στάση του για το ουκρανικό, όπως εκφράστηκε στη Σύνοδο του ΟΗΕ την Τρίτη προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έντονα τη ρητορική του προς τη Ρωσία, δηλώνοντας μάλιστα ότι τώρα πιστεύει πως η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει ολόκληρη την εισβληθείσα επικράτειά της.

Αποκάλεσε μάλιστα τη Ρωσία «χάρτινη τίγρη» και δήλωσε ότι υποστηρίζει το δικαίωμα των ευρωπαϊκών χωρών να καταρρίπτουν ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη σε περίπτωση που παραβιάσουν ξανά τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ εδώ και χρόνια εκφράζει συμπάθεια για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ακόμη και όταν ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου. Θυμίζουμε ότι τον φιλοξένησε στην Αλάσκα και ήταν πάντα συγκαταβατικός μαζί του. Αντίθετα, είχε ασκήσει ασφυκτική πίεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να "παραδοθεί". Ξαφνικά, όμως, ο Τραμπ άλλαξε και όπως επισημαίνει η Washington Post εξέφρασε την ισχυρότερη δημόσια υποστήριξή του μέχρι στιγμής προς το Κίεβο.

Τα σχόλια, τα οποία έγιναν στη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεπέρασαν ακόμα και τις προσδοκίες του Κιέβου.

Άλλωστε ο Τραμπ για πρώτη φορά αναφέρθηκε στην πιθανότητα να ανακτήσει η Ουκρανία τα εδάφη που έχει χάσει από τη ρωσική εισβολή.

Από το κόκκινο χαλί στην αντεπίθεση

Μόλις πριν από ένα μήνα, ο Τραμπ έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Πούτιν σε μια θερμή συνάντηση στο Άνκορατζ — και πέρασε τις επόμενες εβδομάδες προσπαθώντας ανεπιτυχώς να πιέσει τον Ρώσο ηγέτη να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, καθώς το Κρεμλίνο κλιμακώνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία.

«Νομίζω ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να ΚΕΡΔΙΣΕΙ ολόκληρη την Ουκρανία πίσω στην αρχική της μορφή», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση περίπου 30 λεπτά μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι. «Με τον χρόνο, την υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ιδίως, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Γιατί όχι;»

Είπε ότι η Ρωσία «πολεμά άσκοπα» και ότι ο στρατός της δεν είναι κυρίαρχος.

Αργότερα, σε σχόλια δίπλα στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο Τραμπ είπε ότι οι Ουκρανοί «μπορούν επίσης να πολεμήσουν και έχουν αποδείξει ότι ίσως η Ρωσία είναι μια χάρτινη τίγρης». Σε αυτό το σχόλιο το Κρεμλίνο αντέδρασε λέγοντας πως η Ρωσία παραμένει "αρκούδα".

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επέκρινε, επίσης, τον Τραμπ ότι αντιμετωπίζει τον πόλεμο από επιχειρηματική σκοπιά, επιδιώκοντας, όπως είπε, να προωθήσει τις πωλήσεις αμερικανικού πετρελαίου σε υψηλότερες τιμές.

Οι Ουκρανοί δηλώνουν εδώ και καιρό ότι θα μπορούσαν να σημειώσουν μεγαλύτερη πρόοδο με ενισχυμένη στρατιωτική υποστήριξη από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Αλλά η ξένη βοήθεια από μόνη της δεν θα μπορούσε να λύσει την έλλειψη Ουκρανών στρατιωτών σε ετοιμότητα μάχης.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροπλάνα εάν παραβιάσουν τον εναέριο χώρο τους, κάτι που έχει συμβεί επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες. Οι χώρες συνήθως απέχουν από φόβο μήπως πυροδοτήσουν έναν ευρύτερο πόλεμο και επειδή δεν είναι πάντα σαφές ότι τέτοιες παραβιάσεις είναι σκόπιμες. Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Εσθονίας και της Πολωνίας, που αντιμετώπισαν ρωσικές παραβιάσεις τις τελευταίες εβδομάδες, λένε ότι το Κρεμλίνο το κάνει σκόπιμα για να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ, πριν από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να εμπλακούν πιο άμεσα εάν η Ρωσία παραβιάσει ξανά τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

Αξίζει να αναφέρουμε τέλος και τα ασυνήθιστα επαινετικά σχόλια του Τραμπ για τον Ζελένσκι, τον οποίο αποκάλεσε «γενναίο άνδρα που δίνει μία απίστευτη μάχη».

Ο Ζελένσκι αρνήθηκε να συζητήσει λεπτομέρειες της συνάντησης με τον Τραμπ, αλλά δήλωσε στους δημοσιογράφους ικανοποιημένους από το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε κάνει μια «μεγάλη αλλαγή» στις απόψεις του. Είναι, όμως, συγκρατημένος καθώς προφανώς δεν ξέρει αν ο Τραμπ θα συνεχίσει να τον στηρίζει. Σε μία πρώτη αντίδραση, πάντως, η Ουκρανία ζήτησε περισσότερη αεράμυνα τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από την Ευρώπη, για να δει αν πράγματι υπάρχει πρόθεση να τη βοηθήσουν.

Η μετατόπιση του Τραμπ στη σύγκρουση έγινε βέβαια δεκτή με ικανοποίηση την Τρίτη από τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι είχαν αρχίσει να εγκαταλείπουν τις προσδοκίες για ουσιαστική πρόοδο σύντομα. Τώρα, όμως, αναθάρρησαν, έχοντας βέβαια και επιφυλάξεις λόγω του απρόβλεπτου Τραμπ.