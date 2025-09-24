Τυφώνας Ragasa: Τουλάχιστον 17 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι στην Ταϊβάν — Μεγάλες εκκενώσεις στην Κίνα

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 120 αγνοούνται μετά τις φονικές πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας Ragasa στην Ταϊβάν, σύμφωνα με δημοσιεύματα την Τετάρτη (24/9).

Οι έντονες βροχοπτώσεις της Τρίτης (23/9) προκάλεσαν την υπερχείλιση της λίμνης Matai'an Creek Barrier, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η κοινότητα Guangfu στην κομητεία Hualien. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ύψους σχεδόν ενός ορόφου, παρασύροντας οχήματα και προκαλώντας σοβαρές ζημιές, ενώ τμήματα της γέφυρας Matai'an River Bridge κατέρρευσαν, σύμφωνα με το Central News Agency.

Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να αναζητούν 124 αγνοούμενους, ενώ 18 άτομα έχουν τραυματιστεί. Οι αρχές μετέφεραν σε ασφαλή σημεία πάνω από 3.000 κατοίκους από τις κοινότητες Guangfu, Fenglin και Wanrong. Οι υπεύθυνοι έκτακτης ανάγκης προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι έρευνες και οι αγνοούμενοι δεν έχουν βρεθεί.

Στις Φιλιππίνες, επιβεβαιώθηκαν δύο ακόμη θάνατοι και έξι αγνοούμενοι από τον ίδιο τυφώνα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε τρεις.

Πάνω από ένα εκατομμύριο προληπτικές εκκένωσεις στην Κίνα

Στη Νότια Κίνα, οι κινεζικές αρχές εκκένωσαν πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους, αφού η επαρχία Γκουανγκντόνγκ κήρυξε το υψηλότερο επίπεδο έκτακτης ανάγκης για τυφώνες. Ο Ragasa πλησιάζει την κεντρική ή δυτική ακτή, με ισχυρούς ανέμους έως και 55 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Έχουν μεταφερθεί πάνω από 1,04 εκατομμύρια κάτοικοι σε ασφαλείς τοποθεσίες και περισσότερα από 80.000 αλιευτικά σκάφη ασφαλίστηκαν σε λιμάνια. Σχεδόν 12.300 εργαζόμενοι σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις οδηγήθηκαν στην ξηρά για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η κυβέρνηση ανέστειλε μαθήματα, επιχειρήσεις και μεταφορές σε περισσότερες από 10 πόλεις, μεταξύ των οποίων οι Γκουάνγκτζου, Σενζέν, Ζουχάι και Ντονγκουάν. Η Ζουχάι επέβαλε κυκλοφοριακούς ελέγχους και απαγόρευσε τη χρήση μη απαραίτητων οχημάτων, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Επιπλέον, εκατοντάδες διασώστες, πυροσβέστες και εργαζόμενοι σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στάλθηκαν στις πληγείσες περιοχές. Η China National Offshore Oil Corporation εκκένωσε πάνω από 5.000 υπαλλήλους από τις πλατφόρμες της στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.