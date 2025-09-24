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Κομισιόν σε Τραμπ: Η στρατηγική της ΕΕ στη μετανάστευση αποδίδει - Ενισχυμένοι έλεγχοι και επιστροφές
Ειδήσεις
15:23 - 24 Σεπ 2025

Κομισιόν σε Τραμπ: Η στρατηγική της ΕΕ στη μετανάστευση αποδίδει - Ενισχυμένοι έλεγχοι και επιστροφές

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν και απέφυγε να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για το μεταναστευτικό, δίνει έμμεση απάντηση επισημαίνοντας ότι η προσέγγιση της ΕΕ στο θέμα είναι ολοκληρωμένη και αποτελεσματική.

Πιο συγκεκριμένα, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα μετανάστευσης, Μάρκους Λάμερτ, υπογράμμισε ότι η ΕΕ επικεντρώνεται στη διαχείριση της μετανάστευσης, στην προστασία των συνόρων και στη στενή συνεργασία με χώρες εταίρους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι παράτυπες διελεύσεις μειώθηκαν κατά 38% το 2024 και εμφανίζεται περαιτέρω μείωση άνω του 20% στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ο Λάμερτ αναφέρθηκε επίσης στο νέο ευρωπαϊκό σύστημα επιστροφών, τονίζοντας ότι η εφαρμογή του είναι κρίσιμη, καθώς σήμερα μόνο 1 στους 5 που θα έπρεπε να επιστραφούν από την ΕΕ το πράττει. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται τριπλασιασμός της χρηματοδότησης για τη διαχείριση συνόρων και μετανάστευσης στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο.

Παράλληλα, το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2026, προβλέπει ενισχυμένους ελέγχους στα σύνορα, αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας, ταχύτερες διαδικασίες επιστροφής και σαφείς κανόνες για τους αιτούντες άσυλο. Ο Λάμερτ υπογράμμισε ότι οι κανόνες αυτοί θα είναι αυστηροί αλλά δίκαιοι, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι συνεχίζει εντατικά τις προσπάθειες για αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης, ενώ οι πρόσφατες μειώσεις στις παράτυπες διελεύσεις επιβεβαιώνουν την αποδοτικότητα της στρατηγικής της ΕΕ.

Εχθές, ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά πάντων. Κατέκρινε τα Ηνωμένα Έθνη και αμφισβήτησε το ρόλο τους, ενώ επανέλαβε τον ισχυρισμό του πως τερμάτισε επτά πολέμους. Παράλληλα, στάθηκε πολύ στο μεταναστευτικό, με αναφορές και στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι η «μεταναστευτική πολιτική» της Ευρώπης έχει αποτύχει.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2025 - 15:49
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