Πλεύρης: «Σκληρή αλλά δίκαιη» η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης

Ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, σε συνέντευξή του στο ANT1, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το 2019, εφαρμόζουν μια «σκληρή αλλά δίκαιη» μεταναστευτική πολιτική, με έμφαση στην αυστηρότητα απέναντι στους παράνομους μετανάστες, τις επιστροφές και την επανεξέταση των όρων ασύλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε στην αναγκαιοτητα μιας πιο σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής: «Πέρα από την αυστηρότητα απέναντι στους παράνομους μετανάστες και τις επιστροφές, θα πρέπει να επανεξεταστούν οι όροι παροχής ασύλου συνολικά από την Ευρώπη, καθώς και η ενεργητική αποτροπή στο πεδίο».

Όπως υπογράμμισε: «Το μεταναστευτικό δεν είναι ζήτημα αποτελέσματος από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν λύνεται μέσα σε δύο μήνες· απαιτεί συνολική στρατηγική. Για τον λόγο αυτό, υπάρχει αναγκαιότητα στροφής της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει αδιάφορη και να περιορίζεται μόνο στην κριτική για τις συνθήκες, την ώρα που οι ροές αυξάνονται».

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ, ο κ. Πλεύρης δήλωσε ότι συμφωνεί με τη μεταναστευτική πολιτική του και πρόσθεσε: «Η εγκληματικότητα στους αλλοδαπούς είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τους ημεδαπούς. Το 54% των κρατουμένων στην Ελλάδα είναι μετανάστες, ενώ στην κοινωνία οι αλλοδαποί αντιστοιχούν μόλις στο 10%. Ένας στους δύο κρατούμενους είναι αλλοδαπός».

Για το νέο νομοσχέδιο, επεσήμανε ότι μετά την καθιέρωση του δόγματος «φυλακή ή επιστροφή» περίπου το 30% στις δομές φιλοξενίας εκδηλώνει προθυμία για οικειοθελείς επιστροφές.

Αναφερόμενος στις ροές, τόνισε ότι στο οκτάμηνο καταγράφηκαν περίπου 28.000 παράνομες αφίξεις, εκ των οποίων οι 12–13.000 στην Κρήτη και τη Γαύδο. Σχεδόν το 40% προέρχεται πλέον από τη Λιβύη, ενώ στο Ανατολικό Αιγαίο παρατηρείται θεαματική μείωση, που τον Αύγουστο ξεπέρασε το 50% σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο μήνα.