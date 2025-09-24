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Ελβετία: Ανάπτυξη κάτω του 1% το 2026 λόγω υψηλών αμερικανικών δασμών
Ειδήσεις
15:14 - 24 Σεπ 2025

Ελβετία: Ανάπτυξη κάτω του 1% το 2026 λόγω υψηλών αμερικανικών δασμών

Reporter.gr Newsroom
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Το ελβετικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών KOF στη Ζυρίχη αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την οικονομική ανάπτυξη της Ελβετίας το 2026, προβλέποντας αύξηση μόλις 0,9% του ΑΕΠ.

Αρχικά, το ινστιτούτο είχε εκτιμήσει ανάπτυξη 1,5%, αλλά οι εντεινόμενες ανησυχίες για τις συνέπειες των υψηλών δασμών που επιβάλλονται από τις ΗΠΑ στις ελβετικές εξαγωγές οδήγησαν στη νέα, πιο απαισιόδοξη πρόβλεψη. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ένας επίσημος φορέας εκτιμά ότι το ελβετικό ΑΕΠ θα κινηθεί κάτω από το 1%.

Η κυβέρνηση της Ελβετίας εξακολουθεί να εκτιμά ότι η οικονομία θα εμφανίσει άνοδο 1,2%, ωστόσο οι αναλυτές του KOF προειδοποιούν ότι η αύξηση των αμερικανικών δασμών περιορίζει την ανταγωνιστικότητα των ελβετικών προϊόντων σε σχέση με αυτές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων αγορών.

Το ινστιτούτο υπογραμμίζει ότι η μείωση της ανταγωνιστικότητας στις εξαγωγές μπορεί να έχει ευρύτερες συνέπειες στην ανάπτυξη της χώρας, καθώς οι εξαγωγές αποτελούν βασικό μοχλό της ελβετικής οικονομίας.

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