Βρετανία: Συνελήφθη ύποπτος για την κυβερνοεπίθεση που «πάγωσε» αεροδρόμια της Ευρώπης

Στο πλαίσιο των ερευνών για την πρόσφατη κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε εκτεταμένες καθυστερήσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και το Χίθροου, συνελήφθη ένας 40χρονος στο Δυτικό Σάσεξ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) ανακοίνωσε ότι η σύλληψη συνδέεται με την επίθεση κατά της Collins Aerospace, εταιρείας που παρέχει λογισμικό check-in και διαχείρισης αποσκευών σε πολλές αεροπορικές εταιρείες. Η κυβερνοεπίθεση οδήγησε εκατοντάδες πτήσεις σε καθυστερήσεις, καθώς τα αεροδρόμια αναγκάστηκαν να εξυπηρετούν επιβάτες χειρόγραφα, με χαρτί και στυλό. Στο Χίθροου έχει ενισχυθεί προσωρινά το προσωπικό για να υποστηρίξει ταξιδιώτες και εργαζόμενους, αλλά οι καθυστερήσεις συνεχίζονται.

Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα που είδε το BBC, η Collins Aerospace προσπαθεί να αποκαταστήσει το σύστημα μετά από αποτυχημένη απόπειρα επανεκκίνησης τη Δευτέρα. Η εταιρεία προειδοποιεί ότι η πλήρης επαναλειτουργία του λογισμικού ενδέχεται να απαιτήσει ακόμη μία εβδομάδα χειροκίνητων διαδικασιών.

Ο επικεφαλής της μονάδας κυβερνοεγκλήματος της NCA, Πολ Φόστερ, σημείωσε ότι «αν και η σύλληψη αποτελεί θετική εξέλιξη, η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και συνεχίζεται».

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία κυβερνοασφάλειας επιβεβαίωσε ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκε κακόβουλο λογισμικό ransomware, υπογραμμίζοντας τους αυξανόμενους κινδύνους στον τομέα των ψηφιακών υποδομών των αερομεταφορών.