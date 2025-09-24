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Μερτς: Η Γερμανία αντιμετωπίζει κρίση - Κλήση για συναίνεση και μεταρρυθμίσεις πριν την οικονομική κατάρρευση
Ειδήσεις
15:35 - 24 Σεπ 2025

Μερτς: Η Γερμανία αντιμετωπίζει κρίση - Κλήση για συναίνεση και μεταρρυθμίσεις πριν την οικονομική κατάρρευση

Reporter.gr Newsroom
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Η γερμανική οικονομία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, όπως τόνισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κατά τη διάρκεια της γενικής συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2026 στη Bundestag. 

Ο Μερτς χαρακτήρισε την τρέχουσα περίοδο «μία από τις πιο δύσκολες φάσεις της σύγχρονης ιστορίας μας», επισημαίνοντας ότι οι προκλήσεις δεν αφορούν μόνο τη Γερμανία αλλά ολόκληρη τη δυτική κοινότητα αξιών.

Ο καγκελάριος κάλεσε σε «συναίνεση στο εσωτερικό» για τις αναπόφευκτες αλλαγές, επισημαίνοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος πρόνοιας δεν στοχεύουν στη διάλυσή του, αλλά στη διατήρηση της κοινωνικής προστασίας με τρόπο βιώσιμο για το μέλλον. Παράλληλα, ανακοίνωσε σύνοδο για τη βιομηχανία την επόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Η ανησυχία για την πορεία της γερμανικής οικονομίας ενισχύεται από τα πρόσφατα στοιχεία του ινστιτούτου Ifo, που έδειξαν πτώση του δείκτη επιχειρηματικού κλίματος στις 87,7 μονάδες τον Σεπτέμβριο από 88,9 τον Αύγουστο, αντί των αναμενόμενων μέτριων κερδών. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τις αμφιβολίες των επιχειρήσεων σχετικά με την ικανότητα της κυβέρνησης να επιτύχει την οικονομική ανάκαμψη που έχει υποσχεθεί.

Αναφερόμενος στην κριτική των Πρασίνων και της Αριστεράς, ο Μερτς επισήμανε ότι οι μεταρρυθμίσεις θα συνοδευτούν από επενδύσεις σε υποδομές, κατοικίες, σχολεία και παιδικούς σταθμούς. «Όποιος αρνείται αυτές τις αλλαγές υπονομεύει τα θεμέλια της κοινωνικής πολιτικής», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η οικονομία της αγοράς βασίζεται στην αύξηση του ΑΕΠ και όχι στην απλή αναδιανομή.

Στο μέτωπο της πολιτικής για το κλίμα, ο καγκελάριος διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την προστασία του περιβάλλοντος «χωρίς ιδεολογίες», προωθώντας τεχνολογικές λύσεις που θα συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη, χωρίς όμως να επηρεάζεται αρνητικά η ευημερία των πολιτών.

Αναφορικά με το μεταναστευτικό, ο Μερτς υπενθύμισε ότι οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 60% από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, σημειώνοντας ότι η ακροδεξιά AfD «δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένη, καθώς το θέμα αποτελεί βασικό ζήτημά της».

Τέλος, ο καγκελάριος απάντησε εμμέσως στις επικρίσεις για την απόφασή του να μην μεταβεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι προτεραιότητα έχει η εσωτερική σταθερότητα και η αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων. Ο Μερτς τόνισε την ανάγκη διαλόγου και συνεργασίας με όλες τις δυνάμεις, χωρίς ρητορική μίσους, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται στο κέντρο της δημοκρατικής τάξης και η κοινωνία να μην διχάζεται.

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