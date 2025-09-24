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Κυρανάκης: Διπλή σιδηροδρομική γραμμή Πειραιά – Θεσσαλονίκης σε έντεκα μήνες
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:32 - 24 Σεπ 2025

Κυρανάκης: Διπλή σιδηροδρομική γραμμή Πειραιά – Θεσσαλονίκης σε έντεκα μήνες

Reporter.gr Newsroom
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Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ITC 2025 ότι σε έντεκα μήνες η Ελλάδα θα διαθέτει πλήρως λειτουργική διπλή σιδηροδρομική γραμμή που θα συνδέει τον Πειραιά με τη Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας ότι το έργο αποτελεί ορόσημο για την αναβάθμιση των μεταφορών στη χώρα.

Ο αναπληρωτής υπουργός παρουσιάζοντας τις βελτιωτικές παρεμβάσεις που έχει υλοποιήσει και υλοποιεί το Υπουργείο Μεταφορών στις σιδηροδρομικές μεταφορές τόνισε πως «το σύστημα των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα αλλάζει. Έχουμε μία νέα διοίκηση, κάτω από μία κοινή στέγη, και πλέον τα θέματα προχωρούν με ταχύτητα». Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στις διοικητικές αλλαγές στον σιδηρόδρομο, στην ΡΑΣ, αλλά και στην ΕΟΔΟΣΑΑΜ, αλλά και στην επαναδιαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ δημοσίου και Hellenic Train.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι «έχουμε βάλει τις βάσεις για τις μεγάλες αλλαγές, ενώ σύντομα ξεκινούν οι εκπαιδεύσεις των μηχανοδηγών στο σύστημα ETCS, με στόχο να έχουμε λειτουργικό αυτόματο σύστημα πέδησης στο σιδηρόδρομο». Επιπλέον, όπως έκανε γνωστό, σήμερα υπογράφηκε η ΚΥΑ για ψυχομετρικές αξιολογήσεις στο σιδηροδρομικό προσωπικό ασφαλείας σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ.

Όπως τόνισε, οι επικοινωνίες πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένο τρόπο. Σε ψυχομετρικό, αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο, πρέπει να εξασφαλίζουμε τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, τόνισε και πρόσθεσε ότι, παρά τις όποιες αντιδράσεις, αυτές οι αλλαγές θα κάνουν καλό στο προσωπικό των σιδηροδρόμων. Επιπλέον, συμπλήρωσε, «θέτουμε δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε ένα επιχειρησιακό κέντρο να ελέγχει τα τρένα σε απόκλιση εκατοστών», ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον εμπλουτισμό του ανθρώπινου δυναμικού των σιδηροδρόμων Ελλάδας, με Έλληνες του εξωτερικού, καθώς βρίσκονται ήδη σε αξιολόγηση 300 αιτήσεις.

«Είναι μοναδική ευκαιρία για τον ελληνικό σιδηρόδρομο να αποκτήσει τεχνογνωσία από το εξωτερικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, πρωτεύοντα ρόλο παίζει η ασφάλεια, αλλά και η εμπειρία του επιβάτη και συμπλήρωσε την υλοποίηση έργων για την ανακαίνιση των σταθμών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τον προαστιακό, αλλά και την επέκταση σιδηροδρομικού δικτύου. Επίσης, τόνισε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρεία (Levante Train) για τη διεξαγωγή δρομολογίων στη Δυτική Πελοπόννησο.

Επιπλέον, για τις εμπορευματικές μεταφορές, ανέφερε ότι στόχος είναι το Θριάσιο να «γεμίσει ζωή, με προϊόντα, κοντέινερ και εξαγώγιμα υλικά, τα οποία μέσω του σιδηροδρόμου να πηγαίνουν σε όλη την Ευρώπη, με σημαντικό αποτύπωμα για τη χώρα». Επισήμανε, επίσης, ότι τα έργα στη Θεσσαλία προχωρούν και θα τελειώσουν το καλοκαίρι του 2026, ενώ οι αυτοψίες θα γίνονται και με drone, έτσι ώστε να παρακολουθούνται πιο στενά.

Σχετικά με τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι προχωρούν τα έργα για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι την Καλαμαριά, η οποία θα εγκαινιαστεί στις αρχές του 2026. Υπογράμμισε επίσης, τη συνολική ενίσχυση του μεταφορικού έργου στην πόλη, καθώς το 2026, θα έχουμε 550 λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη και «έτσι ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης θα βελτιωθεί περαιτέρω».

Για την Αθήνα, τόνισε ότι ο στόλος των λεωφορείων στην Αθήνα έχει ανανεωθεί, καθώς θα φτάσουμε τα 1.000 νέα λεωφορεία, ενώ τα δρομολόγια των τρόλεϊ θα περιοριστούν σταδιακά, καθώς θα αντικατασταθούν με ηλεκτρικά λεωφορεία.

Όπως έκανε γνωστό ο αναπληρωτής υπουργός, στον ΗΣΑΠ (πρώην Ηλεκτρικός), ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός έρχεται το Δεκέμβριο και μετά από ένα δοκιμαστικό δίμηνο, κάθε μήνα θα προμηθευόμαστε και από έναν νέο συρμό. «Πέραν των 14 συρμών που ανακαινίζονται με την υπάρχουσα σύμβαση, εντάχθηκαν άλλα δέκα τρένα στο δυναμικό, ενώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο έχουμε νέους συρμούς και στο Μετρό, καθώς στόχος είναι να αυξηθούν τα δρομολόγια από και προς το Αεροδρόμιο», τόνισε.

Τέλος, για τη μείωση των τροχαίων στις πόλεις, σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, μπαίνουν κάμερες σε λεωφορεία, αλλά και σε δρόμους στην Αττική, ενώ κάθε δήμος, αλλά και Περιφέρεια θα μπορεί να βάλει και δικές του κάμερες, λαμβάνοντας έσοδα από τις παραβάσεις.

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