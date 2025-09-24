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Ερντογάν: «Καρποφόρα» η συνάντηση με Τραμπ και ηγέτες αραβικών – μουσουλμανικών χωρών
Ειδήσεις
15:33 - 24 Σεπ 2025

Ερντογάν: «Καρποφόρα» η συνάντηση με Τραμπ και ηγέτες αραβικών – μουσουλμανικών χωρών

Reporter.gr Newsroom
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Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και με ηγέτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, χαρακτηρίζοντάς την «καρποφόρα» ως προς την προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στη Γάζα.

Στο ίδιο κλίμα εμφανίστηκε και ο Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για μια «επιτυχημένη» συνάντηση που έλαβε χώρα την Τρίτη, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη – επισημαίνοντας ότι παρόντες ήταν «όλοι οι μεγάλοι παίκτες εκτός από το Ισραήλ».

Προς το παρόν, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν οι ηγέτες από Αίγυπτο, Ινδονησία, Ιορδανία, Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Τραμπ φέρεται να θεωρεί τις συγκεκριμένες χώρες ως τη «σωστή ομάδα» που μπορεί να φέρει εις πέρας μια πρωτοβουλία για την παύση των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού Axios, ο Τραμπ σκοπεύει να παρουσιάσει ένα σχέδιο που περιλαμβάνει την αποστολή στρατευμάτων από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να διευκολύνουν την αποχώρηση του Ισραήλ και να διασφαλίσουν τη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της περιοχής και την πολιτική μετάβαση.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, WAM, ανέφερε ότι η συνάντηση επικεντρώθηκε στην επίτευξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός, στην απελευθέρωση των αιχμαλώτων και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής καταστροφής που εξελίσσεται στη Γάζα.

Παρότι το Ισραήλ δεν συμμετείχε στις διαβουλεύσεις, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου λέγεται ότι έχει ενημερωθεί για το περιεχόμενο του σχεδίου. Το σχέδιο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προβλέπει πιθανή μελλοντική εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής, γεγονός στο οποίο το Ισραήλ έχει εκφράσει σαφή αντίθεση.

Η Χαμάς αποκλείεται πλήρως από οποιονδήποτε ρόλο, καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ επιμένουν στην ανάγκη αφοπλισμού και εξουδετέρωσής της.

Η τουρκική BOTAS και η Mercuria υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την προμήθεια LNG

Στο μεταξύ, ανακοινώθηκε μία σημαντική αμερικανοτουρκική συμφωνία. Η τουρκική κρατική εταιρεία ενέργειας BOTAS υπέγραψε 20ετή συμφωνία με τη Mercuria για την ετήσια προμήθεια περίπου 4 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm) υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το 2026, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο υπουργός Ενέργειας, Αλπασλάν Μπαϊρακτάρ.

Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία, που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα ανέλθει συνολικά σε περίπου 70 bcm για όλη τη διάρκειά της. Οι προμήθειες θα προέρχονται από τερματικούς σταθμούς φόρτωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης στην Τουρκία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2025 - 19:23
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