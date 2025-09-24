Δέκα εργοστάσια Mars Snacking στην Ευρώπη λειτουργούν εξ ολοκλήρου από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η Mars ανακοίνωσε πρόσφατα ένα σημαντικό βήμα προς την αειφορία, καθώς πλέον και τα δέκα εργοστάσια Mars Snacking στην Ευρώπη τροφοδοτούνται πλήρως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το επίτευγμα αυτό αποτελεί επιστέγασμα πολυετών στρατηγικών επενδύσεων, που περιλαμβάνουν 1,5 δισ. ευρώ την τελευταία πενταετία, και εντάσσεται στη συνολική δέσμευση της εταιρείας για βιώσιμη ανάπτυξη. Η εταιρεία πραγματοποίησε την πρώτη της επένδυση σε ευρωπαϊκό αιολικό πάρκο το 2016 και μέσα στην τελευταία δεκαετία, έχει ολοκληρώσει τη μετάβαση όλων των εργοστασίων ζαχαρωδών προϊόντων της στην Ευρώπη σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Παράλληλα με τις επενδύσεις για τη μείωση και τη μετατροπή της ενεργειακής κατανάλωσης, η Mars έχει προχωρήσει στην αγορά Εγγυήσεων Προέλευσης (GO) για την υπόλοιπη ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια και το βιομεθάνιο, σε ποσότητες ισοδύναμες με την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο που απαιτούν οι άμεσες δραστηριότητες της εταιρείας για τα ζαχαρώδη προϊόντα στην Ευρώπη.

Τα δέκα αυτά εργοστάσια, που βρίσκονται στη Τσεχία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, παράγουν κάθε χρόνο 900.000 τόνους.

«Στη Mars, πιστεύουμε ότι ο κόσμος που θέλουμε για το αύριο, ξεκινά από τον τρόπο που επιχειρούμε σήμερα. Επομένως, μετράμε την επιτυχία μας όχι μόνο με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και με τον θετικό αντίκτυπο που έχουμε στους ανθρώπους, τον πλανήτη και την κοινωνία. Η βιωσιμότητα έχει επιχειρηματικό νόημα και βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε μια σημαντική διαφορά, διασφαλίζοντας ότι οι σημερινές μας ενέργειες θα δημιουργήσουν διαρκή οφέλη για τις μελλοντικές γενιές», σχολίασε ο Marc Carena, Regional President της Mars Wrigley.

Αυτό συνιστά επίσης ένα σημαντικό ορόσημο στην παγκόσμια πορεία της εταιρείας προς το μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2050, ενώ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της επένδυσης που πραγματοποιεί η Mars στην παραγωγή της στην ΕΕ (1,5 δισ. ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια και ακόμη 1 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2026), ώστε να υποστηρίξει την καινοτομία με γνώμονα τον καταναλωτή.