Η ΕΕ ζητά Drone Wall μετά το περιστατικό με τη Δανία: Δεν μπορούμε να περιμένουμε

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να δημιουργήσει ένα σύστημα άμυνας κατά των drones κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της ΕΕ, με στόχο να αποτραπούν παραβιάσεις του κοινού εναέριου χώρου από τη Ρωσία και να υπάρξει ταχεία αντίδραση σε ανάλογες εισβολές, αναφέρει σε δημοσίευμα του το Euronews.

Τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο τριών κρατών μελών - Πολωνίας, Ρουμανίας και Εσθονίας - θέτοντας την Ευρώπη σε υψηλή επιφυλακή. Οι ενέργειες αυτές συμπίπτουν με τις εντεινόμενες επιθέσεις κατά αμάχων στην Ουκρανία. Την περασμένη Δευτέρα, δύο έως τρία μεγάλα drones εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, προκαλώντας διακοπή λειτουργίας σχεδόν τεσσάρων ωρών. Το αεροδρόμιο επανήλθε στη συνέχεια σε λειτουργία, αλλά προειδοποίησε για καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Το αεροδρόμιο του Όσλο στη Νορβηγία επίσης επηρεάστηκε.

Η αστυνομία απέφυγε την κατάρριψη των drones λόγω υψηλού κινδύνου, καθώς το αεροδρόμιο ήταν γεμάτο και κοντά σε δεξαμενές καυσίμων. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τη σοβαρότερη επίθεση κατά της κρίσιμης υποδομής της Δανίας μέχρι σήμερα» και δεν απέκλεισε ρωσική εμπλοκή.

Η Επιτροπή χρησιμοποίησε το περιστατικό για να υπογραμμίσει την ανάγκη δημιουργίας του «τοίχου drones», πρωτοβουλία που είχε ανακοινωθεί από την Πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την Κατάσταση της ΕΕ.

«Για όσους αμφέβαλαν για την ανάγκη ύπαρξης ενός τοίχου drones στην ΕΕ, εδώ έχουμε ένα ακόμα παράδειγμα για τη σημασία του», δήλωσε ο Τόμας Ρενιέ, εκπρόσωπος της Επιτροπής για την πολιτική άμυνας μετά το περιστατικό με τη Δανία.

Το έργο θα συνενώσει επτά κράτη μέλη στην ανατολική πλευρά της ΕΕ: Εσθονία, Λετονία, Φινλανδία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία, μαζί με την Ουκρανία, η οποία έχει αναπτύξει τεχνογνωσία στην κατασκευή drones κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η Δανία προστέθηκε επίσης στην πρωτοβουλία.

Αντίθετα, η Ουγγαρία και η Σλοβακία δεν συμμετέχουν προς το παρόν, αν και η Επιτροπή δεν αποκλείει επέκταση των συζητήσεων στο μέλλον. Η πρώτη συνάντηση προγραμματίζεται για την Παρασκευή, με συμμετοχή εθνικών αντιπροσώπων και του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας Αντριους Κουμπίλιους, για να εξεταστούν οι υπάρχουσες δυνατότητες, τα κενά και οι οικονομικές ανάγκες.

Η λειτουργία του «τοίχου drones» παραμένει ασαφής και το κόστος του δεν έχει προσδιοριστεί, αλλά το έργο θα επικεντρωθεί τόσο στον εντοπισμό όσο και στην παρέμβαση κατά των drones. Η Επιτροπή σχεδιάζει επίσης πρόγραμμα δανείων ύψους 150 δισ. ευρώ για ενίσχυση της αμυντικής δαπάνης, μέρος του οποίου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για εγχώρια παραγωγή drones, με την Πολωνία να είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος.

Η εκπρόσωπος Ανίτα Χίπερ τόνισε ότι οι πρόσφατες παραβιάσεις στον εναέριο χώρο Πολωνίας, Ρουμανίας και Εσθονίας υποδηλώνουν πιθανή ρωσική εμπλοκή και στο περιστατικό της Κοπεγχάγης. «Υπάρχει σαφές μοτίβο: Η Ρωσία δοκιμάζει τα ευρωπαϊκά σύνορα, αμφισβητεί τη θέλησή μας και υπονομεύει την ασφάλειά μας», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σημείωσε ότι είναι «πολύ νωρίς» για να προσδιοριστεί ποιος ευθύνεται για το συμβάν, προσθέτοντας ότι η συμμαχία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό εδάφους των μελών της.

Το σχέδιο του «τοίχου drones» αντανακλά την επανεξέταση της ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον ο κύριος εγγυητής της ασφάλειας της Ευρώπης.