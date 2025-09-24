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Με την υποστήριξη της Πειραιώς, η συναυλία της σοπράνο Asmik Grigorian στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15:36 - 24 Σεπ 2025

Με την υποστήριξη της Πειραιώς, η συναυλία της σοπράνο Asmik Grigorian στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
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Στην πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα, η σπουδαία σοπράνο Asmik Grigorian, η οποία θεωρείται  πραγματικό φαινόμενο της οπερατικής σκηνής την τελευταία δεκαετία, συνεργάζεται με τον διεθνώς καταξιωμένο και πολυβραβευμένο πιανίστα Lukas Geniušas.

Η μοναδική αυτή συναυλία φωνητικής και πιανιστικής δεξιοτεχνίας, αφιερωμένη στο λυρικό ρεπερτόριο της Ρωσίας, πραγματοποιείται στις 17 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς.

Η Πειραιώς, με συνέπεια στη δέσμευσή της για την ενίσχυση του Πολιτισμού, στηρίζει και φέτος σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς, όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ως χορηγός της συναυλίας της κορυφαίας σοπράνο Asmik Grigorian. Η υποστήριξη πολιτιστικών πρωτοβουλιών, δημιουργών και καλλιτεχνών, επιβεβαιώνει τον ουσιαστικό ρόλο της Τράπεζας, η οποία στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας συμβάλλει στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της χώρας.

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