Σκληρή απάντηση Δημάρχου Λονδίνου στις επιθέσεις Τραμπ – «Ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός»

Ο Σαντίκ Καν απάντησε σκληρά στον Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο ότι είναι «ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός», έπειτα από ομιλία του στον ΟΗΕ όπου χαρακτήρισε τον δήμαρχο του Λονδίνου «τρομερό» και ισχυρίστηκε ότι η πόλη κατευθύνεται προς τον «ισλαμικό νόμο (σαρία)».

Σύμφωνα με τον Guardian, οι δηλώσεις του Τραμπ το βράδυ της Τρίτης (23/9)προκάλεσαν οργή σε στελέχη των Εργατικών, με τον υπουργό Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, να επαινεί τον Καν ως έναν άνθρωπο που «υπερασπίζεται τη διαφορετικότητα προέλευσης και άποψης».

Ωστόσο, ο υπουργός Εργασίας και Συντάξεων, Πατ ΜακΦάντεν, στενός σύμμαχος του Κιρ Στάρμερ, απέφυγε την Τετάρτη να σχολιάσει τις επιθέσεις του Τραμπ κατά του Καν. Αντίθετα, υπερασπίστηκε τη φήμη του Λονδίνου ως παγκόσμιας μητρόπολης.

Ο Καν εξαπέλυσε αργότερα σφοδρή επίθεση στον Τραμπ, λέγοντας: «Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει ότι είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός».

Ο δήμαρχος του Λονδίνου άσκησε επίσης έμμεση κριτική σε ανώτερα στελέχη των Εργατικών, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού, επειδή δεν κατήγγειλαν τη ρητορική του Τραμπ.

Το ιστορικό μίας προσωπικής σύγκρουσης

Ο Τραμπ επιτίθεται δημόσια στον δήμαρχο του Λονδίνου από το 2015, όταν ο Καν είχε επικρίνει τον τότε υποψήφιο πρόεδρο επειδή πρότεινε να απαγορευτεί η είσοδος μουσουλμάνων στις ΗΠΑ.

Σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ είπε: «Βλέπω το Λονδίνο, όπου έχετε έναν τρομερό δήμαρχο, τρομερό, τρομερό δήμαρχο, και η πόλη έχει αλλάξει, έχει αλλάξει τόσο πολύ. Τώρα θέλουν να πάνε στη σαρία. Αλλά βρίσκεστε σε άλλη χώρα, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό».

Ερωτηθείς πώς σχολιάζει τον χαρακτηρισμό του ως «τρομερού, τρομερού δημάρχου», ο Καν απάντησε παραπέμποντας στους αριθμούς-ρεκόρ Αμερικανών επισκεπτών και επενδυτών που επιλέγουν το Λονδίνο.

Ο ίδιος είπε: «Από τότε που κρατούνται στοιχεία, μόνο σε μία περίοδο είχαμε περισσότερους Αμερικανούς να επισκέπτονται το Λονδίνο.

Πρέπει να υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Αν δει κανείς διάφορα κριτήρια, συχνά είμαστε η νούμερο ένα πόλη στον κόσμο σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό, τις ξένες επενδύσεις, τον αθλητισμό, την ικανότητα των ανθρώπων να αξιοποιούν το δυναμικό τους. Είμαι πραγματικά περήφανος που είμαστε η σπουδαιότερη πόλη του κόσμου».

Ο Καν δεν επέκρινε άμεσα τον πρωθυπουργό, τον ΜακΦάντεν και άλλους που δεν έχουν καταδικάσει ρητά τη ρητορική του Τραμπ, αλλά υπονόησε ότι «θα έπρεπε να έχουν την αυτοπεποίθηση να το κάνουν», δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ έχουν μια «ειδική σχέση».

Διακριτικές αιχμές κατά Στάρμερ

Στην ερώτηση αν ο Στάρμερ θα πρέπει να επιδιώξει φιλικές σχέσεις με τον Τραμπ, ο Καν απάντησε: «Ένα από τα στοιχεία της ειδικής σχέσης είναι ότι μοιάζει με μια φιλία με τον καλύτερό σου φίλο. Όταν έχεις έναν καλύτερο φίλο, περιμένεις περισσότερα από αυτόν.

Είναι πολύ διαφορετικό από μια απλή γνωριμία ή έναν μακρινό φίλο. Ένα από τα πλεονεκτήματα της ειδικής σχέσης με τις ΗΠΑ είναι βεβαίως το εμπόριο, οι στρατιωτικές συμμαχίες και άλλοι τομείς συνεργασίας. Αλλά θα πρέπει επίσης να σημαίνει ότι έχεις την αυτοπεποίθηση να τους επικρίνεις όταν κάνουν λάθος. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ κάνει λάθος σε πάρα πολλά ζητήματα».

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Καν «έναν από τους χειρότερους δημάρχους στον κόσμο» και ισχυρίστηκε ότι φρόντισε να μην προσκληθεί στο επίσημο δείπνο που εκείνος παρακολούθησε στο Γουίνδσορ. Κύκλοι του δημάρχου διέψευσαν αυτόν τον ισχυρισμό.

Ο ΜακΦάντεν αναφέρθηκε στη μακροχρόνια διαμάχη Τραμπ – Καν και δήλωσε: «Νομίζω ότι οι δυο τους έχουν διαφορές εδώ και χρόνια».

Ο υπουργός Εργασίας και Συντάξεων, ο οποίος έκανε το πρωινό επικοινωνιακό γύρο της κυβέρνησης, χαρακτήρισε αργότερα το Λονδίνο «μια σπουδαία πρωτεύουσα που έχουμε» και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και λυπάμαι, αλλά διαφωνώ με τον πρόεδρο σε αυτό».

Ο Νάιτζελ Φάρατζ είπε ότι ο Τραμπ είχε δίκιο να αναφέρει πως η σαρία «είναι ζήτημα» στο Λονδίνο, προσθέτοντας: «Ο Τραμπ έχει ένα δίκιο».

Ο ηγέτης του Reform UK είπε στο LBC: «Ποτέ μην παίρνετε αυτό που λέει [ο Τραμπ] κυριολεκτικά, σε τίποτα. Αλλά πάντα να παίρνετε στα σοβαρά όλα όσα λέει».

Και πρόσθεσε: «Λοιπόν, έχει δίκιο να λέει ότι η σαρία είναι ζήτημα στο Λονδίνο; Ναι. Είναι σε αυτό το στάδιο ένα καταλυτικό ζήτημα; Όχι. Έχει συνδέσει ο δήμαρχος του Λονδίνου τον εαυτό του άμεσα με αυτό; Όχι».