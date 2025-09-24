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UEFA: Δεν αποκλείει ισραηλινούς συλλόγους από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις – Ο ρόλος των ΗΠΑ
Ειδήσεις
18:53 - 24 Σεπ 2025

UEFA: Δεν αποκλείει ισραηλινούς συλλόγους από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις – Ο ρόλος των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (UEFA) δεν θα αποκλείσει τις ισραηλινές ομάδες και την εθνική ομάδα από τις διεθνείς διοργανώσεις, παρά τη συνεχιζόμενη στρατιωτική σύγκρουση στη Γάζα.

Σύμφωνα με την Israel Hayom, η ηγεσία της UEFA δέχθηκε έντονες πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο πριν τη λήψη της απόφασης, παρότι οι ΗΠΑ δεν είναι μέλος της UEFA.

Πηγές αναφέρουν ότι το Ισραήλ έλαβε στήριξη από διπλωμάτες, εκπροσώπους ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών και άλλες επιδραστικές προσωπικότητες στον χώρο του αθλητισμού. Ως αποτέλεσμα, η Ισραηλινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απέφυγε την επιβολή κυρώσεων, πράγμα που σημαίνει ότι η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα μπορέσει να αγωνιστεί κανονικά στο Europa League της σεζόν 2025/26. Ο πρώτος αγώνας της ομάδας θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, απέναντι στον ΠΑΟΚ, όπως είχε προγραμματιστεί.

Οι συζητήσεις σχετικά με ενδεχόμενο αποκλεισμό του Ισραήλ από την UEFA διήρκεσαν αρκετές εβδομάδες, εν μέρει υπό την πίεση του Κατάρ, το οποίο διατηρεί σημαντική επιρροή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ωστόσο, το ζήτημα τελικά αφαιρέθηκε από την ημερήσια διάταξη.

Την ίδια στιγμή, ορισμένοι σύμβουλοι της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ζήτησαν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της UEFA και της FIFA, όμως οι δηλώσεις τους είναι ανεπίσημες και δεν εκφράζουν τη θέση των Ηνωμένων Εθνών.

Κύριος στόχος του ισραηλινού ποδοσφαίρου παραμένει η συμμετοχή στην κλήρωση του Nations League τον Μάρτιο του 2026. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες έως την ολοκλήρωση της στρατιωτικής επιχείρησης, η οποία ήδη διαρκεί 719 ημέρες. Ο κίνδυνος αποκλεισμού του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις εξακολουθεί να υφίσταται και μπορεί να επανέλθει ανά πάσα στιγμή.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2025 - 18:55
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