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Βέμπερ (ΕΛΚ): Ο Τραμπ χρησιμοποιεί τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ για να αποδυναμώσει την Ευρώπη
Ειδήσεις
17:08 - 25 Σεπ 2025

Βέμπερ (ΕΛΚ): Ο Τραμπ χρησιμοποιεί τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ για να αποδυναμώσει την Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Μάνφρεντ Βέμπερ - επικεφαλής του κεντροδεξιού ΕΛΚ - υπογραμμίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εκμεταλλεύεται τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ για να αποδυναμώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα επισημαίνει την υπερβολική στρατιωτική εξάρτηση της Ευρώπης από την Αμερική και την ανάγκη για μία Ευρωπαϊκή ηγεσία με μεγαλύτερο όραμα, ώστε η ΕΕ να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία και δύναμη.    

«Για πρώτη φορά έχουμε έναν πρόεδρο που, όπως φάνηκε το καλοκαίρι, πλήττει την οικονομική δύναμη της Ευρώπης παίζοντας το χαρτί της στρατιωτικής ισχύος», δήλωσε ο Βέμπερ σε συνέντευξή του στη γερμανική δημόσια τηλεόραση, αναφερόμενος στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις για εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. «Ο Τραμπ χρησιμοποίησε ξεκάθαρα αυτή τη στρατηγική για να διχάσει την Ευρώπη και να υπονομεύσει τη θέση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις συνομιλίες».

Ο Βέμπερ τόνισε πως η Ευρώπη είναι υπερβολικά εξαρτημένη στρατιωτικά από τις ΗΠΑ και δεν έχει τη δύναμη να αντισταθεί στις απαιτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ, ενώ παράλληλα δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την απειλή από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Είμαστε γυμνοί σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις, γιατί δεν έχουμε προετοιμαστεί για τον σημερινό κόσμο», είπε, προσθέτοντας πως η Ευρώπη βρέθηκε σε αδύναμη θέση κατά τις εμπορικές συνομιλίες, καθώς χώρες όπως τα Βαλκάνια, η Πολωνία και η Ρουμανία φοβούνται πραγματικά τον Πούτιν, και μόνο η αμερικανική στρατιωτική δύναμη μπορεί να τις προστατέψει αυτή τη στιγμή.

Επισήμανε επίσης πως οι Ευρωπαίοι συνειδητοποιούν τώρα τη σκληρή αλήθεια ότι δεν είναι ικανοί να αμυνθούν απέναντι στις νέες απειλές, όπως τα drones, που έχουν εμφανιστεί τελευταία στην περιοχή. Η Μόσχα έχει κατηγορηθεί για παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ σε πρόσφατες περιπτώσεις, μεταξύ άλλων στην Πολωνία και την Εσθονία, ενώ μεγάλα δανικά αεροδρόμια έκλεισαν προσωρινά εξαιτίας ανεξήγητων πτήσεων drones.

Για τα εμπορικά θέματα, ο Βέμπερ εξέφρασε την επιθυμία να δει την ΕΕ να επιδεικνύει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στις συνομιλίες με τον Τραμπ, όπως το να μην υποχωρήσει στον ψηφιακό φόρο που επιβάλλει η Ένωση στους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς. Ωστόσο, αναγνώρισε πως κάτι τέτοιο ήταν ανέφικτο λόγω της στρατιωτικής εξάρτησης της ΕΕ από τις ΗΠΑ.

Κάλεσε τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών να ενδυναμώσουν την Ένωση και να επιδείξουν πιο οραματική ηγεσία. «Αν είχαν σήμερα την ίδια αποφασιστικότητα με τον Χέλμουτ Κολ και τον Φρανσουά Μιτεράν, που δημιούργησαν το ευρώ, θα προωθούσαν τη δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού», είπε. Τόνισε ότι αυτή η μορφή ηγεσίας και οραματισμού λείπει σήμερα, και χαρακτήρισε ως έργο του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αναλάβουν αυτό το καθήκον.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως οι κορυφαίοι πολιτικοί σήμερα είναι τόσο βυθισμένοι στην εσωτερική πολιτική και υπό μεγάλη πίεση, που δυστυχώς δεν υπάρχει μια γενιά ηγετών ικανών να κάνουν τα μεγάλα βήματα που χρειάζονται.

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