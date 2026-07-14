Axios: Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αποσύρει τις ισραηλινές δυνάμεις από Συρία και Λίβανο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας την Πέμπτη, να ξεκινήσει την αναδιάταξη και σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Συρία, ενώ τον προέτρεψε να προχωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση και στον Λίβανο, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Το αίτημα του Τραμπ έρχεται μόλις τρεις μήνες πριν από εκλογές που θεωρούνται κρίσιμες για την πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου, γεγονός που καθιστά απίθανη οποιαδήποτε σημαντική απόφαση αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από τα εδάφη που ελέγχουν στη Συρία ή περαιτέρω αναδίπλωση στον Λίβανο πέρα από όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί.

Ωστόσο, η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου εντείνει τις πιέσεις προς την ισραηλινή κυβέρνηση.

Σήμερα, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) διατηρούν στρατιωτική παρουσία σε μεγάλες περιοχές του νότιου Λιβάνου και της νότιας Συρίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αναγκαία ζώνη ασφαλείας ώστε να αποτραπεί μια νέα επίθεση αντίστοιχη με εκείνη της 7ης Οκτωβρίου.

Ανώτερα στελέχη της ισραηλινής κυβέρνησης τάσσονται υπέρ της επ' αόριστον διατήρησης του ελέγχου στις περιοχές αυτές, ενώ ορισμένοι προωθούν ακόμη και τη δημιουργία εβραϊκών οικισμών.

«Δεν σας θέλουν εκεί»

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ ξεκαθάρισε στον Νετανιάχου ότι η παρουσία του ισραηλινού στρατού στη Συρία δημιουργεί εντάσεις και αυξάνει τον κίνδυνο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης.

«Δεν σας θέλουν εκεί. Πρέπει να αναδιατάξετε τις δυνάμεις σας», φέρεται να είπε ο Τραμπ στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, προσθέτοντας ότι το ίδιο ισχύει και για τον Λίβανο.

Από την πλευρά του, το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης ζωνών ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ.

Η συνάντηση με τον πρόεδρο της Συρίας

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Σύρο πρόεδρο Άχμαντ αλ Σαράα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθούσε εδώ και μήνες να επιτύχει μια νέα συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας. Ωστόσο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Νετανιάχου δεν ήταν διατεθειμένος να προχωρήσει στις παραχωρήσεις που ζητούσε η Ουάσιγκτον.

Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν η σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τα εδάφη που κατέλαβαν μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σημειωθεί αρκετά επεισόδια στη νότια Συρία, όπου πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για την παρουσία των ισραηλινών δυνάμεων, με αποτέλεσμα να σημειωθούν συγκρούσεις με στρατιώτες των IDF.

Διαβουλεύσεις και για τον Λίβανο

Την Τρίτη, Αμερικανοί διαμεσολαβητές συναντήθηκαν στη Ρώμη με Ισραηλινούς και Λιβανέζους αξιωματούχους, προκειμένου να συζητήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου που υπεγράφη πριν από μερικές εβδομάδες.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Ισραήλ έχει δεσμευθεί να αποσύρει τις δυνάμεις του από δύο πιλοτικές ζώνες στον νότιο Λίβανο και να επιτρέψει την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στις περιοχές αυτές.

Ωστόσο, οι ισραηλινές δυνάμεις δεν έχουν ακόμη αποχωρήσει, με τη Βηρυτό να ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι πριν από οποιαδήποτε νέα αποχώρηση πρέπει να επιβεβαιωθεί πως στις περιοχές αυτές δεν υπάρχουν όπλα ή στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ, ενώ η λιβανική πλευρά θεωρεί ότι αυτόν τον ρόλο θα πρέπει να αναλάβει ο αμερικανικός στρατός.

Η στάση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε επισήμως τις πληροφορίες, χωρίς ωστόσο να τις διαψεύσει.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι «ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί ισχυρή σχέση με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, ενώ το Ισραήλ παραμένει ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν υπήρξε μεγαλύτερος φίλος του Ισραήλ και υπέρμαχος της ειρήνης από τον πρόεδρο Τραμπ».