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Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Νεκροί και αγνοούμενοι μετά από φονική πυρκαγιά σε εργοτάξιο
Ειδήσεις
17:19 - 14 Ιουλ 2026

Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Νεκροί και αγνοούμενοι μετά από φονική πυρκαγιά σε εργοτάξιο

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον δύο έως τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε εργοτάξιο στο κέντρο των Βρυξελλών, ενώ οι έρευνες των διασωστικών συνεργείων συνεχίζονται για τον εντοπισμό έξι εργαζομένων που παραμένουν αγνοούμενοι, σύμφωνα με το Reuters.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μεγάλο έργο ανακαίνισης στην κεντρική πλατεία de Brouckère, προκαλώντας κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι σοροί εντοπίστηκαν σε έναν από τους ανελκυστήρες του κτιρίου, όπου οι διασώστες κατάφεραν να αποκτήσουν περιορισμένη πρόσβαση.

«Στον έναν από τους δύο θαλάμους των ανελκυστήρων διαπιστώσαμε την παρουσία δύο ή τριών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας επιθεώρησης εργασίας του Βελγίου, Brecht Speybrouck.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει αν τα θύματα περιλαμβάνονται στη λίστα των αγνοουμένων, ενώ παραμένει άγνωστη η αιτία που προκάλεσε την πυρκαγιά. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τόσο τον εντοπισμό των εργαζομένων όσο και την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

{https://x.com/ScopeReport_/status/2077002882033889699/video/1}

Την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, στο εργοτάξιο βρίσκονταν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι. Τρεις άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Οι πυροσβεστικές αρχές ανέφεραν ότι η αρχική εστία της φωτιάς, στους χαμηλότερους ορόφους του κτιρίου, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Ωστόσο, οι φλόγες εξαπλώθηκαν μέσω των φρεατίων των ανελκυστήρων και έφτασαν σε υπόγειους χώρους, δυσκολεύοντας σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και διάσωσης.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από το εργοτάξιο, ενώ ειδικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στο εσωτερικό του κτιρίου, σε μια προσπάθεια να βρεθούν οι αγνοούμενοι και να αποσαφηνιστούν τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς.

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