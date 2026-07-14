ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε και ο Γιώργος Ψυχογιός - Πέμπτη δύναμη, πλέον, στη Βουλή πίσω από το ΚΚΕ

Νέα αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ακόμη ένας βουλευτής αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο Γιώργος Ψυχογιός ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του, αποτελώντας την τρίτη αποχώρηση μέσα στην ίδια ημέρα, μετά τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και Γιώργο Γαβρήλο.

Ο βουλευτής Κορινθίας γνωστοποίησε την απόφασή του να αποχωρήσει, μετά τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και Γιώργο Γαβρήλο, από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, διευκρινίζοντας ότι θα συνεχίσει την κοινοβουλευτική του πορεία ως ανεξάρτητος βουλευτής.

Οι διαδοχικές αποχωρήσεις προκαλούν νέο πλήγμα στη συνοχή του κόμματος της Κουμουνδρούρου, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με έντονες εσωκομματικές διεργασίες και πολιτικές ανακατατάξεις.

Μετά τις τελευταίες ανεξαρτητοποιήσεις, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 20 βουλευτές, με αποτέλεσμα να υποχωρεί στην τέταρτη θέση της κοινοβουλευτικής κατάταξης, πίσω από το ΚΚΕ, το οποίο διαθέτει 21 βουλευτές.