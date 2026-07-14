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Νέο πλήγμα για τον Τραμπ: Αποζημίωση £5,6 εκατ. στην Τζιν Κάρολ για σεξουαλική κακοποίηση
Ειδήσεις
21:20 - 14 Ιουλ 2026

Νέο πλήγμα για τον Τραμπ: Αποζημίωση £5,6 εκατ. στην Τζιν Κάρολ για σεξουαλική κακοποίηση

Reporter.gr Newsroom
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Περισσότερα από 5 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν επισήμως στην Ε. Τζιν Κάρολ, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στη μακροχρόνια δικαστική διαμάχη της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τρία χρόνια μετά την απόφαση ενόρκων που τον έκρινε υπεύθυνο για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση της πρώην αρθρογράφου περιοδικού, αναφέρει το CNN.

Η καταβολή του ποσού των 5.625.005,48 δολαρίων –που περιλαμβάνει την αποζημίωση και τους δεδουλευμένους τόκους– διατάχθηκε από τον δικαστή Λιούις Κάπλαν, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε το αίτημα του Τραμπ να εξετάσει την υπόθεση.

Ο Τραμπ επιχείρησε να μπλοκάρει την πληρωμή, υποστηρίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να εκταμιευθεί μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο να αποφασίσει αν θα επανεξετάσει το αίτημά του, μια διαδικασία που σπάνια γίνεται δεκτή. Μέχρι στιγμής, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έχει απαντήσει στο νέο αίτημά του.

Η μεταφορά των χρημάτων στους δικηγόρους της Κάρολ επιβεβαιώθηκε την Τρίτη από τα δικαστικά αρχεία.

Τα χρήματα θα χρηματοδοτήσουν τη συνταξιοδότησή της

Οι συνήγοροι της Κάρολ ανέφεραν σε δικαστική κατάθεση ότι η πελάτισσά τους σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το ποσό για τη χρηματοδότηση της συνταξιοδότησής της, ενώ μέχρι να απορριφθεί οριστικά η αίτηση επανεξέτασης του Τραμπ, τα χρήματα θα παραμείνουν σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό.

Η νομική μάχη συνεχίζεται

Οι δικηγόροι του Τραμπ εξακολουθούν να προσπαθούν να αποτρέψουν την εκταμίευση. Την περασμένη Παρασκευή ζήτησαν από ομοσπονδιακό εφετείο να αναστείλει τη μεταφορά των χρημάτων έως ότου αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο για το αίτημα επανεξέτασης.

Ζήτησαν επίσης, σε περίπτωση που τα χρήματα έχουν ήδη εκταμιευθεί, να εκδοθεί διαταγή ώστε να επιστρέψουν σε λογαριασμό που ελέγχεται από το δικαστήριο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της έφεσης.

Το εφετείο, το οποίο είχε ήδη απορρίψει προηγούμενο αίτημα για επείγουσα αναστολή, δεν έχει ακόμη αποφανθεί επί της νέας προσφυγής.

Η απόφαση των ενόρκων

Η 82χρονη Ε. Τζιν Κάρολ αναμένεται να λάβει ολόκληρο το ποσό, καθώς οι δικηγόροι της, οι οποίοι αμείβονται με ποσοστό επί της επιτυχίας της υπόθεσης, έχουν δηλώσει ότι δεν θα παρακρατήσουν αμοιβή από την αποζημίωση.

«Πριν από τρία χρόνια, ένα εννεαμελές σώμα ενόρκων έκρινε ομόφωνα ότι ο πρόεδρος Τραμπ ευθύνεται για τη σεξουαλική επίθεση και τη δυσφήμιση της Ε. Τζιν Κάρολ», δήλωσε η δικηγόρος της, Ρομπέρτα Κάπλαν. «Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι έλαβε την αποζημίωση που της επιδίκασε το δικαστήριο».

Η Κάρολ δεν ήταν η πρώτη γυναίκα που κατηγόρησε τον Τραμπ για σεξουαλική κακοποίηση, ωστόσο ήταν εκείνη που οδήγησε την υπόθεση σε πολιτική δίκη, καταθέτοντας δημόσια ότι ο Τραμπ τη σεξουαλικά κακοποίησε σε πολυκατάστημα της Νέας Υόρκης στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Ο Τραμπ δεν παρέστη στην πρώτη δίκη και αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η Κάρολ επινόησε την ιστορία για να αυξήσει τις πωλήσεις του βιβλίου της και δηλώνοντας ότι «δεν ήταν ο τύπος του». Οι ένορκοι έκριναν ότι οι δηλώσεις αυτές ήταν δυσφημιστικές και του καταλόγισαν ευθύνη για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση, επιδικάζοντας αποζημίωση 5 εκατ. δολαρίων.

Και δεύτερη καταδίκη ύψους 83 εκατ. δολαρίων

Την επομένη της πρώτης απόφασης, σε εκδήλωση του CNN, ο Τραμπ χαρακτήρισε την Κάρολ «τρελή» και τις καταγγελίες της «ψεύτικη ιστορία». Η Κάρολ τροποποίησε την αγωγή της ώστε να συμπεριλάβει και αυτές τις δηλώσεις.

Στη δεύτερη δίκη, ο Τραμπ παρέστη στο δικαστήριο και κατέθεσε για σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ η Κάρολ κατέθεσε εκ νέου.

Οι ένορκοι έκριναν ότι και οι δηλώσεις του Τραμπ το 2019 ήταν δυσφημιστικές και επιδίκασαν στην Κάρολ αποζημίωση ύψους 83 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα προσφύγει εκ νέου στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας να εξεταστούν τα επιχειρήματά του σχετικά με την προεδρική ασυλία, με τη σχετική προσφυγή να αναμένεται να κατατεθεί έως το τέλος του μήνα.

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