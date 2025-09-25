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Χριστοδουλίδης: Εντός φθινοπώρου η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό
Ειδήσεις
22:01 - 25 Σεπ 2025

Χριστοδουλίδης: Εντός φθινοπώρου η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό

Reporter.gr Newsroom
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Εντός του φθινοπώρου, πιθανότατα τον Νοέμβριο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε τρία ζητήματα: τον ανθρωπιστικό διάδρομο «Αμάλθεια» για τη Γάζα, την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και τις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε τη δέσμευση του ΓΓ του ΟΗΕ να στηρίξει τη διαδικασία, σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις θα κορυφωθούν με τη διευρυμένη συνάντηση του φθινοπώρου, στόχος της οποίας είναι η ανακοίνωση για ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά.

Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλίδης αποκάλυψε ότι ο κ. Γκουτέρες τον ενημέρωσε για τον διορισμό νέου Επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, στενού συνεργάτη του, με τον οποίο η Λευκωσία θα συνεργαστεί στενά.

Όσον αφορά τη συνάντηση του Σαββάτου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο ρεαλιστικός στόχος είναι η ανασκόπηση της κατάστασης και ο καθορισμός νέας συνάντησης μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα, με προοπτική τη διευρυμένη συνάντηση τον Νοέμβριο.

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