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ΗΠΑ: Ο βασικός πληθωρισμός διατηρήθηκε στο 2,9% τον Αύγουστο
Ειδήσεις
16:35 - 26 Σεπ 2025

ΗΠΑ: Ο βασικός πληθωρισμός διατηρήθηκε στο 2,9% τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Ο βασικός πληθωρισμός παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος τον Αύγουστο, σύμφωνα με το κύριο εργαλείο μέτρησης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, διατηρώντας την κεντρική τράπεζα σε πορεία για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων.

Ο δείκτης τιμών των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αυξήθηκε κατά 0,3% τον Αύγουστο, τοποθετώντας τον ετήσιο πληθωρισμό στο 2,7%, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου την Παρασκευή (26/9).

Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, το βασικό επίπεδο τιμών PCE διαμορφώθηκε στο 2,9% σε ετήσια βάση, μετά από άνοδο 0,2% για τν μήνα. Ο ετήσιος πληθωρισμός σημείωσε ελαφρά αύξηση από το 2,6% του Ιουλίου, ενώ ο βασικός πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος — στοιχεία που ήταν σε συμφωνία με τις προβλέψεις της Dow Jones.

Οι δαπάνες και τα εισοδήματα εμφάνισαν μικρή άνοδο πάνω από τις εκτιμήσεις: το προσωπικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,4% και οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες επιταχύνθηκαν κατά 0,6%.

Παρά τον στόχο της Fed για πληθωρισμό 2%, τα δεδομένα είναι απίθανο να αλλάξουν την κατεύθυνση των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, οι οποίοι ανακοίνωσαν την προηγούμενη εβδομάδα δύο ακόμη μειώσεις κατά 0,25% πριν το τέλος του έτους.

Η έκθεση δείχνει, επίσης, ότι οι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχαν περιορισμένη επίδραση στις τιμές καταναλωτή. Παρά τις ανησυχίες πολλών οικονομολόγων για αύξηση των τιμών λόγω των δασμών, οι εταιρείες απορρόφησαν μεγάλο μέρος του κόστους, ενώ συσσώρευσαν αποθέματα πριν την επιβολή τους.

Αναλυτικά, οι τιμές των αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,1% και οι υπηρεσίες κατά 0,3%. Τα τρόφιμα ανέβηκαν κατά 0,5%, ενώ τα ενεργειακά αγαθά και υπηρεσίες σημείωσαν αύξηση 0,8%. Τα έξοδα στέγασης αυξήθηκαν κατά 0,4%.

Παρά την επιβολή δασμών, οι καταναλωτές έδειξαν ανθεκτικότητα, συνεχίζοντας να δαπανούν σημαντικά ποσά, με το προσωπικό εισόδημα να παραμένει σταθερό και το ποσοστό προσωπικών αποταμιεύσεων να αυξάνεται κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στο 4,6%.

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