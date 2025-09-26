Δένδιας: Η προτεραιότητα στην αγορά των F-35 ήταν σωστή και αναγκαία για την εθνική ασφάλεια

Όπως αναφέρει στο βίντεο, κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή, είχε τεθεί το ερώτημα από τον ναύαρχο ε.α. Αποστολάκη — τον οποίο ο κ. Δένδιας αποκαλεί απλώς «ναύαρχο», παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να τον προσφωνεί ως «κύριο υπουργό» — γιατί επιλέγεται η αγορά των F-35 τη στιγμή που ο στόλος αντιμετωπίζει σοβαρές ανάγκες.
Ο κ. Δένδιας απάντησε τότε: «Σας παρακαλώ να θυμηθείτε ότι είχα επισημάνει πως ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη αν στις επόμενες εκλογές — όταν πρόεδρος ήταν ο Μπάιντεν — κερδίσει ο Τραμπ και ο Ερντογάν καταφέρει να αποκτήσει F-35 πριν από την Ελλάδα;»
Τόνισε πως η προτεραιότητα που δόθηκε στα F-35 ήταν η σωστή επιλογή και αποδείχτηκε ως τέτοια. Επισημαίνει μάλιστα πως δεν προβλέπει ότι η Τουρκία θα αποκτήσει τελικά τα F-35, αλλά προσθέτει ότι το να τα έχουμε ήδη εμείς αποτελεί στοιχειώδη πρόνοια, ενώ οι Τούρκοι μπορούν να προσπαθούν.
Η υπενθύμιση για τα F-35 και γιατί προτάξαμε την αγορά τους, κατά την πρόσφατη τοποθέτησή μου στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής (24/9/2025). pic.twitter.com/oOlhZ9D6Gk— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 26, 2025