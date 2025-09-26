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Δένδιας: Η προτεραιότητα στην αγορά των F-35 ήταν σωστή και αναγκαία για την εθνική ασφάλεια
Πολιτική
16:28 - 26 Σεπ 2025

Δένδιας: Η προτεραιότητα στην αγορά των F-35 ήταν σωστή και αναγκαία για την εθνική ασφάλεια

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στο Χ την Παρασκευή (26/9) σημειώνει ότι η κυβέρνηση έπραξε σωστά επιλέγοντας πρώτα την αγορά των F-35. Συνοδεύει την ανάρτησή του με βίντεο από την πρόσφατη τοποθέτησή του στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, στις 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει στο βίντεο, κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή, είχε τεθεί το ερώτημα από τον ναύαρχο ε.α. Αποστολάκη — τον οποίο ο κ. Δένδιας αποκαλεί απλώς «ναύαρχο», παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να τον προσφωνεί ως «κύριο υπουργό» — γιατί επιλέγεται η αγορά των F-35 τη στιγμή που ο στόλος αντιμετωπίζει σοβαρές ανάγκες.

Ο κ. Δένδιας απάντησε τότε: «Σας παρακαλώ να θυμηθείτε ότι είχα επισημάνει πως ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη αν στις επόμενες εκλογές — όταν πρόεδρος ήταν ο Μπάιντεν — κερδίσει ο Τραμπ και ο Ερντογάν καταφέρει να αποκτήσει F-35 πριν από την Ελλάδα;»

Τόνισε πως η προτεραιότητα που δόθηκε στα F-35 ήταν η σωστή επιλογή και αποδείχτηκε ως τέτοια. Επισημαίνει μάλιστα πως δεν προβλέπει ότι η Τουρκία θα αποκτήσει τελικά τα F-35, αλλά προσθέτει ότι το να τα έχουμε ήδη εμείς αποτελεί στοιχειώδη πρόνοια, ενώ οι Τούρκοι μπορούν να προσπαθούν.

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