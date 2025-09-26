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Γαλλία: «Όχι» στον φόρο του πλούτου από τον Λεκορνί – Στόχος έλλειμμα 4,7% το 2026
Ειδήσεις
20:47 - 26 Σεπ 2025

Γαλλία: «Όχι» στον φόρο του πλούτου από τον Λεκορνί – Στόχος έλλειμμα 4,7% το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, ξεκαθάρισε την Παρασκευή ότι δεν πρόκειται να επαναφέρει τον φόρο στον πλούτο ούτε να «παγώσει» τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος – δύο αιτήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών συγκρούσεων, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση. 

Ο Λεκορνί ανέλαβε την πρωθυπουργία διαδεχόμενος τον Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος αποπέμφθηκε μετά την καταψήφιση του φιλόδοξου, πλην επίμαχου σχεδίου του για δημοσιονομικές περικοπές 44 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μιλώντας στην εφημερίδα Le Parisien, ο νέος πρωθυπουργός δήλωσε ότι ξεκινά «από μηδενική βάση», ενώ προσδιόρισε ως βασικό του στόχο τη μείωση του ελλείμματος στο 4,7% του ΑΕΠ για το 2026 – ελάχιστα πάνω από τον στόχο 4,6% που είχε θέσει ο προκάτοχός του.

Τόνισε πως, παρότι το σχέδιο του προϋπολογισμού θα αντανακλά το αίτημα των πολιτών για δικαιότερη φορολογία, η τελική ευθύνη διαμόρφωσης του προϋπολογισμού ανήκει στο κοινοβούλιο, κάτι που παραπέμπει στην ανάγκη για ευρεία πολιτική συναίνεση.

Ωστόσο, το πολιτικό πεδίο που έχει μπροστά του είναι περίπλοκο. Η παράταξη του Εμανουέλ Μακρόν δεν διαθέτει την πλειοψηφία στη Βουλή, γεγονός που σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αναζητήσει στήριξη από τους συντηρητικούς και τους σοσιαλιστές. Παρ’ όλα αυτά, οι επιλογές του Λεκορνί ήδη συγκρούονται με τις βασικές διεκδικήσεις των σοσιαλιστών – την επαναφορά του φόρου στον πλούτο και την κατάργηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Ο σοσιαλιστής βουλευτής Αρτύρ Ντελαπόρτ δήλωσε σοκαρισμένος από τις δηλώσεις του νέου πρωθυπουργού, λέγοντας στο ραδιόφωνο RTL ότι «δεν υπάρχει καμία διαφορά από τον Μπαϊρού» και καταγγέλλοντας την πολιτική συνέχεια του «μακρονισμού». Προειδοποίησε δε ότι η αδιαλλαξία αυτή θα μπορούσε να κοστίσει και στον Λεκορνί την πολιτική του θέση.

Παρά τις δυσκολίες, ο Λεκορνί προειδοποίησε ότι αν η Γαλλία δεν καταλήξει σε προϋπολογισμό πριν το τέλος του έτους, το δημοσιονομικό έλλειμμα θα μπορούσε να ξεφύγει και να αγγίξει το 6% το 2025. Ωστόσο, προσπάθησε να καθησυχάσει τις αγορές, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «το ΔΝΤ δεν χτυπά την πόρτα της Γαλλίας».

Απέρριψε επίσης την πρόταση του γνωστού οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζούκμαν για επιβολή φόρου 2% στο πλουσιότερο 0,01% των Γάλλων, παρότι αναγνώρισε πως η ανάγκη για φορολογική δικαιοσύνη είναι υπαρκτή και πρέπει να συζητηθεί. «Είναι όμως αυτή η πρόταση η σωστή ή η μοναδική λύση; Προσωπικά δεν το πιστεύω», σχολίασε.

Ο Λεκορνί, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στις 9 Σεπτεμβρίου, δήλωσε ότι προγραμματίζει τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης έως τις αρχές Οκτωβρίου.

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