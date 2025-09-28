ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η AfD πρώτη δύναμη στη Γερμανία: Καταρρέει η δημοτικότητα του καγκελάριου Μερτς
Ειδήσεις
17:15 - 28 Σεπ 2025

Η AfD πρώτη δύναμη στη Γερμανία: Καταρρέει η δημοτικότητα του καγκελάριου Μερτς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της Bild καταγράφει πρωτιά για την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και ταυτόχρονα σημαντική φθορά στη δημοτικότητα του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος χάνει έδαφος με γοργούς ρυθμούς.

Συγκεκριμένα, η AfD παραμένει πρώτη πολιτική δύναμη με 26%, ενώ η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 25%. Σταθερό στο 15% βρίσκεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), ενώ οι Πράσινοι καταγράφουν μικρή άνοδο στο 12% και η Αριστερά συγκεντρώνει 11%. Εκτός Βουλής παραμένουν η Συμμαχία «Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) με 4% και οι Φιλελεύθεροι (FDP) με μόλις 3%.

Το 11% των ψήφων κατευθύνεται σε κόμματα που δεν περνούν το όριο του 5% για την είσοδο στην Bundestag, ενώ ούτε ο συνασπισμός CDU/CSU–SPD (40%) ούτε η συνεργασία SPD–Πρασίνων–Αριστεράς (37%) θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την αναγκαία πλειοψηφία. Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής του INSA, Χέρμαν Μπίνκερτ, πλειοψηφία θα μπορούσε να προκύψει μόνο από συνεργασία της CDU/CSU με την AfD, σενάριο που ωστόσο παραμένει πολιτικά αμφιλεγόμενο.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα του καγκελάριου Μερτς επιδεινώνεται. Το 65% των ερωτηθέντων δηλώνει δυσαρεστημένο από το έργο του, έναντι 45% τον περασμένο Ιούνιο, ενώ μόλις το 23% εμφανίζεται ικανοποιημένο. Το υπόλοιπο 12% απάντησε «δεν ξέρω».

Η έρευνα αποτυπώνει τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική της ακροδεξιάς στη Γερμανία και την παράλληλη πολιτική αδυναμία του κυβερνητικού συνασπισμού να πείσει την κοινή γνώμη, γεγονός που διαμορφώνει ένα εκρηκτικό σκηνικό ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η διαφθορά βρίσκεται στην καρδιά του Μεγάρου Μαξίμου
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η διαφθορά βρίσκεται στην καρδιά του Μεγάρου Μαξίμου

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Στα 83,8 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση ανασυγκρότησης μετά τις καταστροφικές πλημμύρες
Αυτοδιοίκηση

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Στα 83,8 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση ανασυγκρότησης μετά τις καταστροφικές πλημμύρες

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το Μαξίμου ενορχήστρωσε τις παράνομες επιδοτήσεις
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το Μαξίμου ενορχήστρωσε τις παράνομες επιδοτήσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ifo: Οι εξοικονομήσεις στη δημόσια ασφάλιση υγείας στη Γερμανία ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος σε άλλους κλάδους
Ειδήσεις

ifo: Οι εξοικονομήσεις στη δημόσια ασφάλιση υγείας στη Γερμανία ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος σε άλλους κλάδους

Μερτς: Οι ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις γερμανικές εκλογές
Ειδήσεις

Μερτς: Οι ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις γερμανικές εκλογές

Μερτς προς τους ψηφοφόρους της AfD: Μην ενημερώνεστε μόνο από τα social media
Ειδήσεις

Μερτς προς τους ψηφοφόρους της AfD: Μην ενημερώνεστε μόνο από τα social media

Η τακτική που βοηθά τους φοιτητές να αποφοιτούν νωρίτερα και χωρίς κόστος στις επιδόσεις
Ειδήσεις

Η τακτική που βοηθά τους φοιτητές να αποφοιτούν νωρίτερα και χωρίς κόστος στις επιδόσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:41

Στην τελική ευθεία η ανάπλαση των Ταμπακαριών - Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της οδού Αγίας Κυριακής

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:38

Ισπανία: Σε δίκη για διαφθορά παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:17

Γαλλία: Ο Ολάντ βλέπει παράθυρο επιστροφής στην προεδρία

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:15

Κομισιόν: Καλεί Ισπανία και Ουγγαρία να ενισχύσουν τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:59

Ιταλία: Πάνω από 400 χρόνια φυλάκισης στους υπεύθυνους για την τραγωδία στη γέφυρα Μοράντι

Ανακοινώσεις
16/07/2026 - 17:50

Interwood: Μερική κάλυψη της ΑΜΚ και έκδοση 19,17 εκατ. νέων μετοχών

Υγεία
16/07/2026 - 17:50

ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα από κάθε προηγούμενη

Σχόλια Αγοράς
16/07/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 4Χ4 απειλεί το πρόσημο του μήνα - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Πολιτική
16/07/2026 - 17:42

Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 17:33

Profile: Ανασυγκρότηση του ΔΣ - Παραμένει πρόεδρος ο Χαράλαμπος Στασινόπουλος

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:33

«Ασπίδες»: Η Ελλάδα αναλαμβάνει τη διοίκηση της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης με τον αντιναύαρχο Βασίλειο Γρυπάρη

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:20

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:08

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/07/2026 - 17:06

Νέα απογείωση για τα ελληνικά αεροδρόμια: Άνοδος 6,2% στην επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16/07/2026 - 17:00

Νέο Πρόγραμμα Αποφοίτων της Allwyn Hellas για τους επαγγελματίες του αύριο

Ακίνητα
16/07/2026 - 16:54

Στις 30/11 η νέα καταληκτική ημερομηνία για τα προγράμματα «Εξοικονομώ» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:52

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (17/7) σε Αττική, Κρήτη και ακόμη τέσσερις περιοχές της χώρας

Χρηματιστήρια
16/07/2026 - 16:50

Wall Street: Πτώση για S&P 500 και Nasdaq υπό το βάρος των ημιαγωγών

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:46

ΗΠΑ: Κάτω από τις προβλέψεις οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:35

Reuters: Το Ιράν ζήτησε στους Χούθι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό του δίκτυο

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:22

Στο Κίεβο ο Στάρμερ πριν αποχωρήσει από την πρωθυπουργία - Νέα στρατιωτική βοήθεια 300 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:12

Η ΕΕ αλλάζει το τραπεζικό εγχειρίδιο – Στόχος η ανάδειξη ευρωπαϊκών «πρωταθλητών»

Οικονομία
16/07/2026 - 16:11

Μαρινάκης: Από 26 Ιουλίου η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό για οφειλές από 5.000 ευρώ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:07

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Βίλια Αττικής - Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/07/2026 - 16:03

Hellenic Aviation Summer School 2026: «Μαθήματα Αεροπορίας» για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 15:56

Space Hellas: Ο Σταύρος Μουστάκας αναλαμβάνει Διευθυντής Πωλήσεων

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 15:52

Η METLEN πραγματοποίησε το «First Fire» στο έργο CCGT Grudziądz στην Πολωνία

Οικονομία
16/07/2026 - 15:47

Ανάπτυξη με... αστερίσκους: Το ΙΟΒΕ βλέπει ευκαιρίες, αλλά και κινδύνους για την επόμενη διετία

Αυτοδιοίκηση
16/07/2026 - 15:36

Συνάντηση Δούκα με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό: Στεκόμαστε ενεργά δίπλα στους κατοίκους της Κυψέλης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16/07/2026 - 15:27

Τι θυσία έχετε κάνει για να βρεθείτε σε metal συναυλία; Οι fans των Pantera στο Release Athens Festival αποκαλύπτονται στην Allwyn (vid.)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ