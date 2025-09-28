Η AfD πρώτη δύναμη στη Γερμανία: Καταρρέει η δημοτικότητα του καγκελάριου Μερτς

Νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της Bild καταγράφει πρωτιά για την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και ταυτόχρονα σημαντική φθορά στη δημοτικότητα του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος χάνει έδαφος με γοργούς ρυθμούς.

Συγκεκριμένα, η AfD παραμένει πρώτη πολιτική δύναμη με 26%, ενώ η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 25%. Σταθερό στο 15% βρίσκεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), ενώ οι Πράσινοι καταγράφουν μικρή άνοδο στο 12% και η Αριστερά συγκεντρώνει 11%. Εκτός Βουλής παραμένουν η Συμμαχία «Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) με 4% και οι Φιλελεύθεροι (FDP) με μόλις 3%.

Το 11% των ψήφων κατευθύνεται σε κόμματα που δεν περνούν το όριο του 5% για την είσοδο στην Bundestag, ενώ ούτε ο συνασπισμός CDU/CSU–SPD (40%) ούτε η συνεργασία SPD–Πρασίνων–Αριστεράς (37%) θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την αναγκαία πλειοψηφία. Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής του INSA, Χέρμαν Μπίνκερτ, πλειοψηφία θα μπορούσε να προκύψει μόνο από συνεργασία της CDU/CSU με την AfD, σενάριο που ωστόσο παραμένει πολιτικά αμφιλεγόμενο.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα του καγκελάριου Μερτς επιδεινώνεται. Το 65% των ερωτηθέντων δηλώνει δυσαρεστημένο από το έργο του, έναντι 45% τον περασμένο Ιούνιο, ενώ μόλις το 23% εμφανίζεται ικανοποιημένο. Το υπόλοιπο 12% απάντησε «δεν ξέρω».

Η έρευνα αποτυπώνει τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική της ακροδεξιάς στη Γερμανία και την παράλληλη πολιτική αδυναμία του κυβερνητικού συνασπισμού να πείσει την κοινή γνώμη, γεγονός που διαμορφώνει ένα εκρηκτικό σκηνικό ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.