ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η διαφθορά βρίσκεται στην καρδιά του Μεγάρου Μαξίμου

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε ανακοίνωσή του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η διαφθορά βρίσκεται «στην καρδιά του Μεγάρου Μαξίμου».

Επισημαίνει, ακόμα, πως συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως ο Γιώργος Κατσαούνος και ο Γιώργος Μυλωνάκης, εμπλέκονται σε παρανομίες, ενώ γίνεται λόγος για συγκάλυψη μέσω της Εξεταστικής Επιτροπής. Παράλληλα, αναφέρονται καταγγελίες ότι «δικοί τους άνθρωποι» λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις, την ώρα που αγρότες έμεναν απλήρωτοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετατράπηκε σε εργαλείο ρουσφετιών και ζητά την αποχώρηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη για να αποκατασταθεί η διαφάνεια και η δικαιοσύνη.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η απόδειξη ότι η διαφθορά βρίσκεται στην καρδιά του Μεγάρου Μαξίμου. Πρόκειται για πολλαπλά σκάνδαλα με την υπογραφή του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, παραδέχθηκε ότι παρέλαβε υπόμνημα για παρανομίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο παραμένει εξαφανισμένο, ενώ είχε πρόσβαση σε ηχογραφημένες συνομιλίες της ΕΥΠ πριν καν φτάσει η δικογραφία στη Βουλή.

Με βάση αυτές μάλιστα, σχεδίαζε και τους ανασχηματισμούς της Κυβέρνησης. Παρά τις καταγγελίες Μ. Σαλμά και Ν. Σαλάτα, κρύβεται από την Εξεταστική Επιτροπή με συνενόχους του Βουλευτές της πλειοψηφίας που αρνήθηκαν την κλήση του, μετατρέποντας την Επιτροπή σε παρωδία συγκάλυψης.

Παράλληλα, ο Γιώργος Κατσαούνος, στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη, διορισμένος από τον ίδιο ως Προϊστάμενος του Γραφείου Κοινωνικών Θεμάτων και αργότερα ως Συντονιστής Καθημερινότητας στο Μαξίμου, εμπλέκεται – όπως αποκάλυψε το Documento – σε διάλογο με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μπαμπασίδη, όπου δηλώνει πως εξασφάλισε 6.000 ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις σε “δικό μας άνθρωπο”. Η συνομιλία αυτή καταρρίπτει κάθε ψευδή ισχυρισμό ότι το πρωθυπουργικό γραφείο δεν γνώριζε. Αντίθετα, βρισκόταν στον πυρήνα της μεθόδευσης.

Την ίδια στιγμή αποκαλύπτεται – από ρεπορτάζ της Αυγής – ότι συγγενικά πρόσωπα και ο Χρ. Μαγειρίας – σύζυγος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, ενώ ελέγχονταν για κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων, το Μαξίμου την έχρισε στη θέση της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της ΝΔ, έως να δημοσιοποιηθεί ότι ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζει πως: «Φαίνεται πως για να ανέβεις στην επετηρίδα του Μαξίμου, πρέπει να έχεις εμπλοκή σε σκάνδαλα που στερούν εκατομμύρια κονδυλίων από την ύπαιθρο και την ελληνική κοινωνία. Την ώρα που «δικοί τους άνθρωποι» μοιράζονται παράνομες επιδοτήσεις, οι πραγματικοί δικαιούχοι αγρότες μένουν απλήρωτοι, οδηγούμενοι σε οικονομική ασφυξία.

Η αλήθεια είναι πια ξεκάθαρη: το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε, μεθόδευε και συμμετείχε. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε εργαλείο ρουσφετιών, παράνομων επιδοτήσεων και εξυπηρετήσεων “ημετέρων”.

Δεν αρκούν οι παραιτήσεις. Είναι επιτακτική ανάγκη να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να ανασάνει η χώρα και να αποκατασταθεί η διαφάνεια, η οικονομία και η δικαιοσύνη».