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ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το Μαξίμου ενορχήστρωσε τις παράνομες επιδοτήσεις
Πολιτική
16:15 - 28 Σεπ 2025

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το Μαξίμου ενορχήστρωσε τις παράνομες επιδοτήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ επανέρχεται με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, καταλογίζοντας ευθύνες στην κυβέρνηση ότι γνώριζε όλες τις διεργασίες που γίνονταν με τις παράνομες επιδοτήσεις.

Συγκεκριμένα αναφέρει στην ανακοίνωση του: «Οι διάλογοι που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μεταξύ του τέως Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη και του στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, Γεωργίου Κατσαούνου είναι ενδεικτικοί του ύφους και του ήθους της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον του Πρωθυπουργού όχι μόνο γνώριζε αλλά ενορχήστρωνε την επιχείρηση των παράνομων επιδοτήσεων.

Δεδομένου ότι ο κ. Μπαμπασίδης έχει πάθει αμνησία και δεν θυμάται καν με ποιους μιλούσε στο τηλέφωνο, μήπως ο κ. Κατσαούνος έχει καλύτερη μνήμη και μπορεί να μας διαφωτίσει για τους διαλόγους που ακούγονται; Μήπως θυμάται ποιος είναι “ο άνθρωπος μας” για τον οποίο συζητούν και “πήρε έξι χιλιάρικα”;

Επίσης, με πραγματικό ενδιαφέρον ρωτάμε: Είχαμε κανένα νέο για τον κ. Μυλωνάκη και τον κ. Μπουκώρο; Πότε θα σπάσουν τον “όρκο σιωπής”»;

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