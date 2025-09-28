Καρυστιανού: Δεν ιδρύω κόμμα - Ο αγώνας μας είναι για δικαιοσύνη

Τέλος στα σενάρια περί δημιουργίας πολιτικού κόμματος από συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη επιχειρεί να βάλει η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, τονίζοντας πως ο μοναδικός της αγώνας αφορά τη διεκδίκηση δικαιοσύνης.

Σε συνέντευξή της στην Καθημερινή, η κ. Καρυστιανού ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να ιδρύσει κόμμα, παρά τις παραινέσεις που, όπως αποκαλύπτει, δέχεται η ίδια αλλά και άλλοι συγγενείς θυμάτων, ακόμη και από βουλευτές. «Εμείς απλώς φωνάζουμε για τη δικαιοσύνη», δηλώνει, επισημαίνοντας πως η «εμμονή» γύρω από το ενδεχόμενο πολιτικής της εμπλοκής καλλιεργείται σκόπιμα από όσους επιχειρούν να δείξουν ότι πίσω από τον αγώνα των συγγενών κρύβονται πολιτικά κίνητρα.

«Από τότε που έχασα το παιδί μου, με ακουμπούν πολύ περισσότερο τα θέματα κράτους δικαίου», λέει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ωστόσο: «Δεν θα οργανώσω κάτι, ούτε έχω τον χρόνο για κάτι τέτοιο. Επιθυμώ πάντως, όπως ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, να δω κάτι καινούριο».

Αναφερόμενη στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, που καταγράφουν πως το 25% των ερωτηθέντων θα τη στήριζε εάν ίδρυε κόμμα, η κ. Καρυστιανού σχολιάζει: «Είμαι και εγώ στο 25%». Και προσθέτει: «Αν αυτό που ονειρεύομαι το δω να προκύπτει, να βγαίνει κάτι καινούριο με όραμα και σχέδιο, γιατί να μη συμφωνήσω και να μην το καλοδεχτώ, χωρίς απαραίτητα να είμαι μέρος του; Κάτι που δεν θα αλλάξει στη διαδρομή και θα μεταλλαχθεί σε κάτι άλλο».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, κοντά στη Μαρία Καρυστιανού βρίσκεται η δικηγόρος της, Μαρία Γρατσία, η οποία ήταν υποψήφια στις εκλογές του 2023 με το κόμμα «Νίκη» του Δημήτρη Νατσιού, χωρίς να εκλεγεί στην Α’ Αθηνών.

Όπως τονίζεται, οι σχέσεις της με την πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου φαίνεται να έχουν ατονήσει. Η κ. Κωνσταντοπούλου συνεχίζει να εμπλέκεται με την υπόθεση των Τεμπών, εκπροσωπώντας τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, ωστόσο οι επαφές της με την κ. Καρυστιανού είναι πλέον σχεδόν ανύπαρκτες.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που εμπιστεύεται ιδιαίτερα η κ. Καρυστιανού συγκαταλέγεται ο καθηγητής Εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο Northeastern της Βοστώνης, Νίκος Πασσάς. Στο περιβάλλον της βρίσκονται επίσης ο νομικός και πρώην σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας της ΝΔ, Νίκος Καραχάλιος, αλλά και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, με τον οποίο διατηρεί στενή σχέση.

Με σαφές μήνυμα, η Μαρία Καρυστιανού επαναλαμβάνει πως ο αγώνας των συγγενών δεν έχει καμία σχέση με κομματικές επιδιώξεις. «Δεν διεκδικούμε πολιτικά αξιώματα, αλλά δικαιοσύνη για τα παιδιά μας και μια κοινωνία που θα λειτουργεί με σεβασμό στο κράτος δικαίου», τονίζει με έμφαση.