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Εγκαίνια του φοιτητικού οικοτροφείου της μητρόπολης από τον Βαρθολομαίο - Δηλώσεις Ζαχαράκη
Ειδήσεις
16:55 - 28 Σεπ 2025

Εγκαίνια του φοιτητικού οικοτροφείου της μητρόπολης από τον Βαρθολομαίο - Δηλώσεις Ζαχαράκη

Reporter.gr Newsroom
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Το πλήρως ανακαινισμένο Εκκλησιαστικό Φοιτητικό Οικοτροφείο Αρρένων "Παναγία η Δεξιά" εγκαινίασε το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τελώντας τον αγιασμό, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας και της Εκκλησίας.

Τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση εκπροσώπησε στα εγκαίνια του εκκλησιαστικού φοιτητικού οικοτροφείου η υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Ο κ. Βαρθολομαίος εξέφρασε τη χαρά του για το γεγονός ότι "η Εκκλησία με τη στοργή της και την αγάπη της για την μαθητιώσα νεολαία, επισκεύασε, οργάνωσε και θέτει εις την διάθεση 26 φοιτητών και από την Ελλάδα και από τις άλλες αδελφές ομόδοξες εκκλησίες των Βαλκανίων" και προσέθεσε: "Είναι συγκινητική αυτή η πράξη αγάπης και ενδιαφέροντος της Εκκλησίας για τα παιδιά της, τα οποία έρχονται στην συμπρωτεύουσα να σπουδάσουν, να ετοιμάσουν το μέλλον τους, να βάλουν τα θεμέλια μελλοντική σταδιοδρομία τους".

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ενθυμούμενος και την προσωπική του πορεία κατά τα φοιτητικά του χρόνια, έκανε μια αναφορά στη χρησιμότητα και στο ρόλο αυτών των εκκλησιαστικών οικοτροφείων, λέγοντας: "Γνωρίζω, εκ πείρας, την αξία αυτών των οικοτροφείων, διότι και εγώ διατέλεσα φοιτητής, πέραν της Θεολογικής Σχολής της Χαλκης, στη Ρώμη και στο Μόναχο, όπου έμενα σε εκκλησιαστικά οικοτροφεία, με όλες τις ανέσεις τις οποίες μας παρείχε η διεύθυνσις των οικοτροφείων αυτών και είχαμε την δυνατότητα έχει την άνεση να μελετούμε, να καταρτιζόμεθα, να ετοιμαζόμεθα για τις δύσκολες εξετάσεις. Και έτσι τελειώσαμε κάποτε το πτυχίο μας και ο καθένας πήρε το δρόμο του....".

Ο κ. Βαρθολομαίος συνεχάρη θερμά για την πρωτοβουλία τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο, μιλώντας με θερμά λόγια για το έργο του.

"Αγκάλιασε όλα τα πνευματικά του τέκνα, αλλά ιδιαιτέρως στην μαθητιώσαν νεολαία, προς την οποία δείχνει η Εκκλησία, δια του προσώπου του ποιμενάρχου, όλη τη στοργή της, την αγάπη της, την μητρική και το ενδιαφέρον για το μέλλον των παιδιών αυτών, επ' αγαθώ της πατρίδος επ' αγαθώ της Ελλάδος, ή των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι φοιτητές" είπε ο κ. Βαρθολομαίος για τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και προσέθεσε: "Είναι ευτυχής συγκυρία ότι σε αυτά τα εγκαίνια παρίσταται και η εξοχοτάτη υπουργός Παιδείας, η οποία ήρθε από την Αθήνα αυτές τις μέρες και μαζί με τον υφυπουργό Εσωτερικών υπεύθυνο για τη Μακεδονία και τη Θράκη, όλοι μαζί δώσαμε στην διάθεση των αγαπητών μας φοιτητών αυτό το ίδρυμα στοργής".

Ζαχαράκη: Υποχρέωση μας είναι να αυξάνουμε συνεχώς τις διαθέσιμες κλίνες για τους φοιτητές

Η υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη εξέφρασε τη χαρά της γιατί πρώτα απ' όλα αυξάνονται οι κλίνες που είναι διαθέσιμες για τους φοιτητές, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από άλλες χώρες" και προσέθεσε: "Έρχονται εδώ να σπουδάσουν και έρχονται εδώ, όχι απλά για να βρουν ίσως ένα κρεβάτι, μία φιλική στέγη για να μείνουν, αλλά και για την προστασία και την αίσθηση της αυτοπεποίθησης, αλλά και της σιγουριάς. Ας φανταστούμε ένα παιδί το οποίο έρχεται και ταξιδεύει από μακριά, θα μείνει εδώ, θα σπουδάσει στο πανεπιστήμιο, εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχει αφήσει πίσω τούς γονείς, την οικογένεια. Είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η αγκαλιά και η πνευματική καθοδήγηση, πέραν των υλικών υποδομών. Για τις υλικές υποδομές, να επισημάνω την πολύ μεγάλη προσφορά του εκκλησιαστικού ιδρύματος της Ιεράς Μητρόπολις και την καθοδήγηση του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Εντός τριών μηνών και λίγο λιγότερο, έγινε αυτός ο υπέροχος χώρος. Όποιος τον έχει επισκεφτεί θα αντιληφθεί και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και, επαναλαμβάνω, τη ζεστασιά των χώρων".

"Εγώ να προσθέσω ότι υποχρέωση μας είναι, ως Πολιτεία και σε συνεργασία με την Εκκλησία, να αυξάνουμε συνέχεια τις διαθέσιμες κλίνες ποιοτικής υποδομής για τα παιδιά, τα οποία σπουδάζουν στην Ελλάδα μας" τόνισε η κυρία Ζαχαράκη και συνέχισε: "Και βέβαια η επόμενη κίνηση αύριο είναι να εγκαινιάσουμε μια νέα εστία στη Σίνδο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Είναι κτίριο το οποίο ανακαινίστηκε με χρήματα του Υπουργείου Παιδείας, αλλά κυρίως με την πολύ καλή συνεργασία αλλά και την πρωτοβουλία του πανεπιστημίου. Και βέβαια, το αμέσως επόμενο βήμα να ανακαινίσουμε ενεργειακά και τις εστίες εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συνεργαζόμαστε με τον πρύτανη, θα είναι το επόμενο νέο, το οποίο θα έχουμε τη νέα χρονιά - ανακοινώσεις όμως θα έχουμε σύντομα".

Η κυρία Ζαχαράκη ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον κ. Βαρθολομαίο για την παρουσία του και τις ευχές του προς τους φοιτητές.

"Ευλόγησε (ο Οικουμενικός Πατριάρχης) αυτό το νέο χώρο εδώ, με πολύ ζεστές ευχές για τα παιδιά. Και βέβαια, ευχόμαστε όλοι πραγματικά αυτές οι ευχές να συντροφεύουν τα παιδιά για καλή πρόοδο" ανέφερε.

Μητροπολίτης Φιλόθεος: Προσφορά της εκκλησίας στους νέους το ανακαινισμένο οικοτροφείο

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος αναφέρθηκε στην ιστορία του κτιρίου, που ξεκίνησε ως ξενώνας απόρων ασθενούντων ηλικιωμένων από τον εκλιπόντα Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμων Β', στη συνέχεια έγινε ξενώνας φοιτητών και μόλις πρόσφατα ανακαινίστηκε πλήρως και εγκαινιάστηκε σήμερα από τον κ. Βαρθολομαίο.

"Είναι μία προσφορά της Εκκλησίας, αυτό το οικοτροφείο, στους νέους μας. Ευχαριστούμε, ιδιαιτέρως, τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος τέλεσε τα εγκαίνια αυτού του χώρου και την εξοχοτάτη, κυρία υπουργό Παιδείας, για την παρουσία της, η οποία καταδεικνύει τη στενή συνεργασία που έχουμε Εκκλησία και Πολιτεία σε ζητήματα που αφορούν στους ανθρώπους" σημείωσε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν, εκτός της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, ο υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο υφυπουργός Παιδείας Νικόλαος Παπαϊωάννου, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Γιουτίκας, οι βουλευτές, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, Στρατός Σιμόπουλος, Ράνια Θρασκιά, Μιχάλης Χουρδάκης, ιεράρχες και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.

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