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Ο ΟΗΕ δεν συμμετείχε στο σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα
Ειδήσεις
16:15 - 30 Σεπ 2025

Ο ΟΗΕ δεν συμμετείχε στο σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΟΗΕ αναφέρεται ρητά στο ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Λωρίδα της Γάζας, αλλά δεν συμμετείχε στη διαμόρφωσή του, δήλωσε την Τρίτη (30/9) στη Γενεύη εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

Από τις αρχές του 2023, όταν ξεκίνησε ο ισραηλινός πόλεμος κατά της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, το OCHA εργάζεται για το συντονισμό της βοήθειας προς τον πληθυσμό που υποφέρει. Οι εκπρόσωποι του οργανισμού επαναλαμβάνουν πως το Ισραήλ θέτει εμπόδια και γραφειοκρατικές απαιτήσεις για τα κονβόι βοήθειας, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση στον πληθυσμό.

Επιπλέον, οι μεταφορές βοήθειας διακόπτονται ή λεηλατούνται από απελπισμένους πολίτες και ένοπλες ομάδες πριν φτάσουν στα σημεία διανομής, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του OCHA, Γενς Λάρκεν. Το UNOPS αναφέρει ότι από τα μέσα Μαΐου έχουν λεηλατηθεί πάνω από 6.400 φορτηγά, κυρίως του Παγκόσμιου Προγράμματος Σίτισης.

Το σημείο 8 του αμερικανικού σχεδίου λέει ξεκάθαρα ότι η διανομή βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας θα γίνεται χωρίς παρέμβαση από τις δύο πλευρές (Ισραήλ και Χαμάς), μέσω των Ηνωμένων Εθνών και των οργανισμών τους, καθώς και του Ερυθρού Σταυρού. Επίσης, άλλοι διεθνείς οργανισμοί που δεν έχουν δεσμούς με καμία από τις δύο πλευρές θα μπορούν να συμμετέχουν. Το άνοιγμα του συνοριακού σταθμού της Ράφα και στις δύο κατευθύνσεις θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως ορίζεται στη συμφωνία της 19ης Ιανουαρίου 2025.

Ο Λάρκεν τόνισε ότι τα εφόδια βοήθειας βρίσκονται στην περιοχή και το OCHA διαθέτει τις δομές για να ξεκινήσει τη διανομή μόλις το Ισραήλ δώσει το πράσινο φως.

Σύμφωνα με το σημείο 8, η αμφιλεγόμενη Ανθρωπιστική Ίδρυση της Γάζας (GHF) θα πρέπει να σταματήσει τις υπηρεσίες της, καθώς συνδέεται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και δεν δίνει απαντήσεις για την προέλευση της χρηματοδότησής της. Εδώ και μήνες, η GHF διανέμει τρόφιμα σε σημεία που ορίζει το Ισραήλ υπό την προστασία ένοπλων φρουρών.

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