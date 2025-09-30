«Καμπάνα» €40 εκατ. στους δήμους για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Ο φάκελος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν βρέθηκαν τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε δημόσιους χώρους πολλών δήμων, και διαπιστώθηκε υπερτιμολόγηση στις προμήθειες, με αποτέλεσμα το ΥΠΕΘΟ να αξιώνει την επιστροφή 40 εκατ. ευρώ από τρεις περιφέρειες της χώρας.

Το έργο της προμήθειας ξεκίνησε το 2020, με τη συμμετοχή (αρχικά) της Περιφέρειας Αττικής και αφορούσε στην αγορά και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης («σπιτάκια», όπως είναι περισσότερο γνωστά). Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η Περιφέρεια Αττικής δαπάνησε 48 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 130 τέτοιων πολυκέντρων ανακύκλωσης, ενώ αντίστοιχες συμφωνίες υπέγραψαν αργότερα η Περιφέρεια Πελοποννήσου και Κρήτης, δαπανώντας 17,4 εκατ. ευρώ για 58 σπιτάκια και 18 εκατ. ευρώ για 60 σπιτάκια, αντίστοιχα.

Καθώς το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ (Πρόγραμμα «Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 2014-2020), το 2023 η Κομισιόν ζήτησε τη διενέργεια ελέγχου της σύμβασης από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), με το πρώτο πόρισμα της επιτροπής να ολοκληρώνεται στα τέλη του ίδιου έτους. Ακολούθησε συμπληρωματική έρευνα, η οποία ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2025.

Μεταξύ άλλων, η ΕΔΕΛ διαπίστωσε ότι ο Φορέας Διαχείρισης Απορριμάτων Αττικής (ΕΔΣΝΑ) είχε πληρώσει 300.000 ευρώ για κάθε σπιτάκι τη στιγμή που βρέθηκε εταιρεία, η οποία τα διέθετε έναντι 66.000 ευρώ και μία ακόμη που τα πωλούσε έναντι 90.000 ευρώ.

Το τελικό πόρισμα ήταν ότι θα έπρεπε να επιστραφούν 39,7 εκατ. ευρώ ευρωπαϊκών πόρων, τα οποία αφορούν στις τρεις προαναφερθείσες περιφέρειες και κατανέμονται ως εξής:

18,136 εκατ. ευρώ για το νομό Αττικής

10,955 εκατ. ευρώ για την Κρήτη

και 10,590 εκατ. ευρώ για την Πελοπόννησο

«Οι πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ανάκτηση (επιστροφή) σχεδόν 40 εκατομμυρίων ευρώ από τους Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής (ΕΔΣΝΑ – 18.136.860,00 €), μέρος της Κρήτης (ΕΣΔΑΚ – 10.955.400,00 €) και της Πελοποννήσου (ΦοΔΣΑ – 10.590.220,00 €), φέρνουν με τρόπο οδυνηρό στην επικαιρότητα το μείζον ζήτημα της κακοδιαχείρισης πόρων και των «χρυσών» έργων της ανακύκλωσης την περίοδο 2019 – 2023», αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

«Οι δαπάνες που σήμερα κρίθηκαν ως μη επιλέξιμες και επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την υπόθεση των περιβόητων «πανάκριβων σπιτιών ανακύκλωσης». Ένα ζήτημα που είχε ήδη από το 2021 αναδείξει δημόσια η Επιτροπή Περιβάλλοντος (υπό την προεδρία μου τότε), και το Προεδρείο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), παρά τις σφοδρές επιθέσεις και συκοφαντίες που δεχθήκαμε από εμπλεκόμενους φορείς», σημειώνει ακόμη ο κ. Κωνσταντέλλος.

Μάλιστα, αναφέρει πως – πέρα από την υπερκοστολόγηση – οι προδιαγραφές που προκηρύχθηκαν θεωρήθηκαν «φωτογραφικές», αφού μόνον η εταιρεία που επελέγη μπορούσε να τις ικανοποιήσει. Όπως αναφέρει, δε, το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, στον διαγωνισμό συμμετείχαν δύο εταιρείες, όμως στην ουσία επρόκειτο περί μίας, αφού η ελληνική ήταν η εμπορική αντιπρόσωπος της αμερικανικής στην Ελλάδα.

Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και αυτές οι προδιαγραφές δεν ήταν οι σωστές, αφού ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε αφορούσε σε ανακύκλωση συσκευασιών, ενώ τα σποτάκια αγοράστηκαν για ανακύκλωση υλικών.

Η Επιτροπή έκρινε – όπως αναφέρει ο κ. Κωνσταντέλλος – ότι τα «σπιτάκια» αφορούν τη διαχείριση υλικών συσκευασίας, γεγονός που σημαίνει ότι η προμήθειά τους θα έπρεπε να γίνει μέσω του συστήματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης και όχι από τους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων.

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι εάν η προμήθειά τους γινόταν μέσω του συστήματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης θα αξιοποιούνταν «τα πενιχρά έσοδα που εισπράττονται από τις εισφορές των παραγωγών συσκευασιών» και θα είχε αποφευχθεί η σπατάλη που οδήγησε στην εντολή για επιστροφή των 40 εκατ. ευρώ.

Σε περίπτωση που οι φορείς δεν καταβάλουν το ποσό εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, αυτό θα παρακρατηθεί από τις εισφορές των δήμων προς τους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων όπως ορίζει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Ο φάκελος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Το θέμα ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ να αναφέρει ότι ενδεχομένως η συγκεκριμένη δικογραφία να καταλήξει στη Βουλή, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για εμπλοκή πολιτικών προσώπων που είχαν διατελέσει υπουργοί.