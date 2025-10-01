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Τραμπ: Εγγυήσεις ασφαλείας στο Κατάρ μετά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα
Ειδήσεις
17:50 - 01 Οκτ 2025

Τραμπ: Εγγυήσεις ασφαλείας στο Κατάρ μετά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουάσινγκτον δεσμεύεται πλέον επισήμως να προστατεύει το Κατάρ από κάθε εξωτερική απειλή, μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου που συγκλόνισαν τη διεθνή κοινότητα με προεδρικό διάταγμα. 

Σύμφωνα με εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η αμερικανική πολιτική «είναι να διασφαλίζει την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Κράτους του Κατάρ έναντι οποιασδήποτε επίθεσης». Το διάταγμα προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν κάθε ένοπλη ενέργεια εναντίον του Κατάρ ως απειλή για τη δική τους εθνική ασφάλεια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και στρατιωτικής επέμβασης.

Η επίθεση του Ισραήλ, πρωτοφανής για τα δεδομένα της περιοχής, στόχευσε –σύμφωνα με πληροφορίες– ηγετικά στελέχη της Χαμάς σε συγκρότημα κατοικιών στην καρδιά της Ντόχα. Το γεγονός προκάλεσε άμεση και σπάνια δημόσια αντίδραση του Αμερικανού προέδρου προς το Τελ Αβίβ. Ο Τραμπ εξέφρασε «μεγάλη δυσαρέσκεια» προς την ισραηλινή κυβέρνηση, αν και παραμένει παραδοσιακός σύμμαχος της Ουάσινγκτον.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λευκό Οίκο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από τον εμίρη του Κατάρ. Την επομένη, η Ντόχα ανακοίνωσε ότι έχει λάβει τόσο διαβεβαιώσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ όσο και υπόσχεση από το Ισραήλ ότι δεν θα επαναλάβει επίθεση στο έδαφός της.

Η εξέλιξη αναδεικνύει τη γεωπολιτική σημασία του Κατάρ ως στρατηγικού συμμάχου της Ουάσινγκτον στον Κόλπο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο εντάσεων που αναδιαμορφώνουν τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

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