Χρηματιστήριο: Δυναμικό come back στις 2.050 μονάδες - Ποιες μετοχές ξεχωρίζουν, ποιες προβληματίζουν

Με το δεξί μπήκε ο Οκτώβριος στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο ΓΔ υποχώρησε αρχικά έως τις 2025 μονάδες αλλά με την συνδρομή – όπως πάντα – του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ +2,3%) έκανε το ενδοσυνεδριακό γύρισμα, με το κλείσιμο στις 2056 μονάδες (+1,1%) να αφήνει παράθυρο αισιοδοξίας για την βραχυπρόθεσμη τάση.

ΠΕΙΡ +3,2% , ΕΥΡΩΒ +2,3% με σύσταση αγοράς από την BofA, ΕΤΕ +3,4% και ΔΕΗ +2,37 οι μετοχές που τράβηξαν κυρίως τον δείκτη, ακολουθούμενες από ΑΛΦΑ +1,4%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,1% , ΜΠΕΛΑ +1% και ΑΚTR +1.2%.

Άλλη μια προβληματική συνεδρίαση για τις τρεις μετοχές που βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά όρια όπως είναι η ΕΕΕ -0.75% , η MTLN -0,75% και ο ΤΙΤΑΝ -0,72%, υποχώρηση και σε ΔΑΑ -1.45%, ΟΠΑΠ -0,86% και BOCHGR -0.74%.

Σταθερά υψηλός ο τζίρος στα 220 εκατ. ευρώ, παραμένει η αναιμική εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με τον δείκτη FTSEM +0.22% και τα βλέμματα στραμμένα στην ΙΝΛΟΤ +2.3% μετά τις ανακοινώσεις για την ΑΜΚ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους περίπου 400 εκ. χωρίς δικαίωμα στους παλιούς μετόχους – παρά μόνο προτιμητέα κατανομή σε περίπτωση υπερκάλυψης της προσφοράς – και με maximum τιμή στο 1,27. H σημερινή ημέρα ήταν σημαντική για την μετοχή και για το ρεκόρ συναλλαγών που ξεπέρασαν τα 9 εκ. τεμάχια.

Υποχώρηση για ΕΛΛΑΚΤΩΡ -3.5% , ΚΟΥΕΣ -1% , ΤΡΕΣΤΑΤΕ -1,1% , NOVAL -1,9%, ανοδικά η ΠΡΟΦ +4.6% μετά από την πρόταση εξαγοράς της Algosystems.

Κάτω από την τιμή εισαγωγής η Qualco -3.6%, όπως και η ΦΑΙΣ +0,74%, με μόνη νέο εισαγόμενη μετοχή που να αφήνει κέρδη στους επενδυτές την ΑΕΜ +1.1%.

Θετική έκπληξη από την Eurostat σχετικά με τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου (1,8%) στην Ελλάδα, που έπεσε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (2,2%) ενώ επιδείνωση είχαμε στον δείκτη οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ στις 106,2 από 108,9 μονάδες.

Τέλος , οι αγορές παρατηρούν με πραγματική απορία την κατάσταση στις ΗΠΑ με την ‘υποχρεωτική ΄άδεια’ σε 750.000 υπαλλήλους της κυβέρνησης.

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Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης