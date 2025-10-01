Χαμάς: Ζητά αλλαγές στο αμερικανικό σχέδιο και απορρίπτει διεθνή διακυβέρνηση της Γάζας

Η Χαμάς - σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα - ζητά διευκρινίσεις και αλλαγές στο αμερικανικό σχέδιο για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, δηλώνοντας ότι διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει τροποποιήσεις, όπως έκανε και το Ισραήλ, ενώ απορρίπτει το ενδεχόμενο για διεθνή διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας και επιμένει σε σαφές χρονοδιάγραμμα αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων.

Μια πηγή της Χαμάς, μιλώντας στο σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Hadath, ανέφερε ότι η οργάνωση έχει ζητήσει διευκρινίσεις από τους μεσολαβητές αναφορικά με ορισμένες από τις διατάξεις του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Όπως υποστηρίζει η πηγή, η Χαμάς θεωρεί ότι έχει δικαίωμα να προτείνει τροποποιήσεις στο σχέδιο, με τον ίδιο τρόπο που, κατά τα λεγόμενά της, έχει ήδη πράξει και το Ισραήλ.

Η οργάνωση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, επιμένει να διαχωριστούν σαφώς τα αμυντικά από τα επιθετικά όπλα, αναφερόμενη σε συγκεκριμένη πρόβλεψη της συμφωνίας που ζητά τον αφοπλισμό της Χαμάς. Όπως υπογραμμίζει, τα αμυντικά όπλα αποτελούν νόμιμο δικαίωμα της και απορρίπτει οποιαδήποτε πρόταση για ανάθεση της διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας σε διεθνή φορέα, επαναλαμβάνοντας ότι η διοίκηση του θύλακα πρέπει να παραμείνει στα χέρια Παλαιστινίων, ακόμα και αν αυτοί δεν έχουν πολιτική ταυτότητα ή κομματική ένταξη.

Η Χαμάς ζητά επίσης να καθοριστεί ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, συνοδευόμενο από εγγυήσεις που να διασφαλίζουν τον οριστικό τερματισμό της σύρραξης. Στο παρόν στάδιο, το αμερικανικό σχέδιο συνδέει την αποχώρηση με την επίδοση κάθε πλευράς, κάτι που φαίνεται να μην ικανοποιεί την παλαιστινιακή οργάνωση.