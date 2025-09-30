Μετέωρη η συμφωνία για τη Γάζα: «Βρισκόμαστε σε πρώιμο στάδιο», λέει το Κατάρ – Μάλλον αρνητική η Χαμάς

Το μέλλον για το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, δεν προδιαγράφεται ευοίωνο, αφού η Χαμάς φέρεται να είναι έτοιμη να απορρίψει την πρόταση και το Κατάρ προειδοποιεί πως η αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον παλαιστινιακό θύλακα παραμένει ασαφής, τονίζοντας πως η πρόταση χρήζει περαιτέρω διευκρινίσεων.

Πιο αναλυτικά, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί, δήλωσε στο Al Jazeera πως η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων απαιτεί περαιτέρω διευκρινίσεις και συζήτηση, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η πρόταση των 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται ακόμη σε «πρώιμο στάδιο».

«Το σχέδιο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν δρόμο που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων», είπε.

Προσέθεσε πως ο τερματισμός του πολέμου αποτελεί «σαφή όρο του σχεδίου» και ανέφερε ότι στη διοίκηση της Γάζας μεταπολεμικά το Ισραήλ δεν θα έχει κανέναν ρόλο, με τις λεπτομέρειες να μένουν να συζητηθούν με τους Αμερικανούς.

Χαμάς: Προς απόρριψη του σχεδίου – Εξυπηρετεί ισραηλινά συμφέροντα

Εν τω μεταξύ, παρά το πρόσφατο δημοσίευμα του CBS σύμφωνα με το οποίο η Χαμάς ήταν μάλλον θετική απέναντι στο σχέδιο, τώρα η οργάνωση φέρεται να προσανατολίζεται προς απόρριψη του σχεδίου – σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερου στελέχους της στο BBC – θεωρώντας ότι εξυπηρετεί ισραηλινά συμφέροντα και δεν διασφαλίζει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων.

Το στέλεχος της οργάνωσης ανέφερε, ακόμη, ότι η Χαμάς δύσκολα θα δεχτεί τον αφοπλισμό της, όρος που αποτελεί βασική προϋπόθεση – σύμφωνα με το σχέδιο – για να τερματιστεί η αιματοχυσία.

Ακόμη, η Χαμάς φέρεται να αντιτίθεται και στην ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης στη Γάζα, όπως προτείνεται στο σχέδιο Τραμπ, την οποία αντιλαμβάνεται ως μία μορφή κατοχής.

Axios: Το σχέδιο άλλαξε μετά από παρεμβάσεις του Νετανιάχου

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, οι ηγέτες των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών είναι δυσαρεστημένοι, καθώς το σχέδιο που τελικά παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα (29/9) δεν ήταν εκείνο που είχε συζητήσει μαζί τους κατά τη συνάντηση που είχαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Όπως σημειώνει το Axios, οι Άραβες ηγέτες υποστηρίζουν ότι το σχέδιο άλλαξε μετά από παρέμβαση του Νετανιάχου κι ως εκ τούτου η συμφωνία που βρίσκεται στο «τραπέζι» της Χαμάς είναι πολύ διαφορετική από όσα είχαν αρχικά συζητηθεί.

Σημειώνεται ότι την Κυριακή, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν για έξι ώρες με τον Νετανιάχου και τον στενό συνεργάτη του Ρον Ντέρμερ.

Ο Νετανιάχου κατάφερε να διαπραγματευθεί αρκετές αλλαγές στο κείμενο, κυρίως όσον αφορά τους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα – σημείο που ο πρωθυπουργός του Κατάρ επεσήμανε ότι είναι ασαφές και θα πρέπει να διευκρινιστεί.

Ένα ακόμη σημείο που – σύμφωνα με το Axios – δυσαρέστησε τους Άραβες αξιωματούχους ήταν ότι η νέα πρόταση συνδέει την αποχώρηση του Ισραήλ με την πρόοδο στον αφοπλισμό της Χαμάς και δίνει στο Ισραήλ δικαίωμα βέτο στη διαδικασία.

Ως εκ τούτου, ακόμη κι αν τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ακολουθηθεί κατά τα συμφωνηθέντα (δηλαδή ολοκληρωθούν οι τρεις φάσεις αποχώρησης των IDF), ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Γάζα εντός μία περιμέτρου ασφαλείας, μέχρι να βεβαιωθούν ότι η περιοχή είναι «επαρκώς ασφαλής» από κάθε πιθανή «αναζωπύρωση τρομοκρατικής απειλής»· μία συνθήκη που θα μπορούσε να διαιωνίζεται επ’ άπειρον.

Λόγω των αντιρρήσεων αυτών, οι Καταριανοί αξιωματούχοι προσπάθησαν – σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα – να πείσουν την αμερικανική κυβέρνηση να μην δώσει στη δημοσιότητα το σχέδιο τη Δευτέρα (29/9), προκειμένου να έχουν περισσότερο χρόνο να το επαναπροσδιορίσουν. Όπως είναι, ωστόσο, προφανές δεν τα κατάφεραν, ενώ το Αxios αναφέρει ότι ο Λευκός Οίκος άσκησε, με τη σειρά του, πιέσεις στις αραβικές/μουσουλμανικές χώρες να στηρίξουν την πρόταση, παρά τις διαφωνίες τους.

Οκτώ χώρες εξέδωσαν κοινή δήλωση καλωσορίζοντας την ανακοίνωση του Τραμπ, χωρίς όμως να εκφράσουν πλήρη υποστήριξη. Οι Καταριανοί δεσμεύτηκαν ενώπιον των υπολοίπων ότι, μετά από αυτή τη γενικά θετική δήλωση, θα ακολουθήσουν περαιτέρω συζητήσεις με τις ΗΠΑ για τις λεπτομέρειες.

Απ’ την άλλη, η αμερικανική κυβέρνηση παρουσίασε την κατάσταση σαν «τελειωμένη» υπόθεση, με τον Στιβ Γουίτκοφ να δηλώνει ότι το σχέδιο έχει την ευρεία υποστήριξη της Μέσης Ανατολής και πως «ξέρετε τον πρόεδρος Τραμπ… θα πιέσει τους πάντες».

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής χαιρέτισε τις προσπάθειες Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ικανότητά του να βρεθεί ο δρόμος προς την ειρήνη.

Παράλληλα, ο «κλοιός» για τη Χαμάς σφίγγει, αφού πιέζεται να λάβει την απόφασή της εντός τριών ή το πολύ τεσσάρων ημερών (σύμφωνα με σημερινή δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ). Ωστόσο, ακόμη κι αν αποφασίσει πως τελικά δέχεται το σχέδιο, η έναρξη της υλοποίησής του αναμένεται να χρειαστεί περισσότερο χρόνο από τρεις ημέρες.