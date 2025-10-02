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Μητσοτάκης: Όσο η Τουρκία διατηρεί το casus belli δεν θα συναινέσουμε στην ένταξή της στο SAFE
Πολιτική
18:21 - 02 Οκτ 2025

Μητσοτάκης: Όσο η Τουρκία διατηρεί το casus belli δεν θα συναινέσουμε στην ένταξή της στο SAFE

Reporter.gr Newsroom
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Ξεκάθαρο μήνυμα αναφορικά με τη στάση της Ελλάδας για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αμυντικής συνεργασίας (SAFE), έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά την άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη.

Όπως αποκάλυψε ο πρωθυπουργός, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ τον ρώτησε ευθέως για τη θέση της Ελλάδας σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα. «Ήμουν απολύτως σαφής και κατηγορηματικός, όσο η Τουρκία διατηρεί το casus belli και αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία ελληνικών νησιών μέσω της θεωρίας των «γκρίζων ζωνών», η Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει στην ένταξή της στο πρόγραμμα SAFE», υπογράμμισε.

Διευκρίνισε ότι δεν συζήτησε το θέμα με το Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, καθώς η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ευρωπαϊκή ατζέντα για την κοινή αμυντική πολιτική. Ωστόσο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «με τον κ. Ρούτε ήμουν απολύτως σαφής» όσον αφορά στη θέση της Ελλάδας και τις κόκκινες γραμμές της σε σχέση με την Τουρκία.

Αναφερόμενος στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τόνισε ότι εκεί θα υπάρξει η ευκαιρία να συζητηθούν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.

Σχετικά με την ευρωπαϊκή άμυνα του Νότου, επεσήμανε ότι η ασφάλεια της Ευρώπης δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά σύνορα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά πρέπει να είναι «μια ασφάλεια 360 μοιρών», που να καλύπτει και τα νοτιοανατολικά και τα νότια σύνορα της Ευρώπης. «Αυτή η έννοια της ευρωπαϊκής ασφάλειας 360 μοιρών αποτυπώνεται στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και υποστηρίζεται από χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Κύπρος», τόνισε.

Επισήμανε, επίσης, ότι η Ελλάδα έχει δώσει μάχη για να γίνει πραγματικότητα ένα κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο άμυνας που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, συνεπώς και τα ελληνικά.

Για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «είμαστε πιο κοντά στην υλοποίηση της ιδέας ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μηχανισμού για κοινά αμυντικά σχέδια», ενώ τόνισε ότι ακόμη δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Υπογράμμισε ότι παραδοσιακά πιο επιφυλακτικές χώρες, όπως η Δανία και η Φινλανδία, πλέον δείχνουν μεγαλύτερη ανοχή σε τέτοια χρηματοδοτικά εργαλεία.

Αναφερόμενος στον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, σημείωσε ότι θα μπορεί να αξιοποιηθεί για έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως η αεράμυνα και η αντιμετώπιση απειλών από drones.

Για τον πληθωρισμό είπε ότι, «για πρώτη φορά, είναι χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», γεγονός που θεωρεί «μια θετική εξέλιξη». Επεσήμανε το πρόγραμμα στήριξης πραγματικών μισθών και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες αποδίδουν προς όφελος του καταναλωτή.

Τέλος, επανέλαβε ότι το Νοέμβριο θα επιστραφεί ένα ενοίκιο στους δικαιούχους και ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα λαμβάνουν 250 ευρώ στις ημέρες των εορτών. Σχετικά με το μεταναστευτικό, υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη έχει αλλάξει την πολιτική της» και ότι η Ελλάδα εργάζεται για να εξαρθρώσει τα δίκτυα διακινητών, προσθέτοντας: «Όποιος εισέρχεται παράνομα στη χώρα θα επιστρέφει πίσω· όποιος δικαιούται άσυλο θα του χορηγείται».

Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2025 - 19:03
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