Σημαντικές καθυστερήσεις απειλούν κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης - Ποια έργα έχουν «μείνει πίσω»

Σημαντικές καθυστερήσεις σε έργα που συνδέονται με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης διαπίστωσε το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που επισκέφθηκε τη χώρα μας για να κάνει αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος Ελλάδα 2.0.

Σύμφωνα με πηγές της Κομισιόν ο έλεγχος έγινε πλέον πιο συγκεκριμένος και εντοπίστηκαν τα έργα που έχουν μείνει πίσω.

Το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, καθώς και οι 18 ανακαινίσεις νοσοκομείων και 156 κέντρων πρωτοβάθμιας υγείας είναι τα έργα με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις που κινδυνεύουν να χάσουν τις προθεσμίες.

Στον τομέα της ενέργειας προβλήματα εντοπίζονται στα έργα CCS (Carbon Capture and storage) που αφορούν τη δέσμευση CO2 από βιομηχανίες και την αποθήκευσή του στο υπέδαφος (σε εξαντλημένα κοιτάσματα πετρελαίου ή αερίου).

Προβλήματα εντοπίστηκαν και στην υπόγεια αποθήκη που φτιάχνεται στον Πρίνο.

Η Ευρωπαική Επιτροπή, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε αλλαγές στο πρόγραμμα με μεγάλη προσοχή και κριτήριο την υλοποίηση των έργων εντός των χρονοδιαγραμμάτων, αφού δεν θα υπάρχει άλλη ευκαιρία για αναθεώρηση του προγράμματος.

Η τελευταία ευκαιρία της κυβέρνησης για αναθεώρηση στη λίστα των έργων είναι τώρα. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο για αλλαγές καθώς το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2026.

Η τελική αναθεώρηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί μέσα στο μήνα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ακόμη και όσα έργα αποφασιστεί τελικά να απενταχθούν από το ΤΑΑ, να μπορούν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ.

Σε ό,τι αφορά τα χρήματα που απομένει να διεκδικήσει η Ελλάδα, τόνισαν ότι ως χώρα έχουμε να περιμένουμε 11,5 δισ. ευρώ, από τα οποία 5,5 δισ. ευρώ είναι μη επιστρεπτέες επιδοτήσεις και 6 δισ. σε δάνεια, ενώ σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος σημείωσαν ότι έχει γίνει το 70% των μεταρρυθμίσεων.