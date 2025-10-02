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Δήμας: Η Ελλάδα στον πυρήνα των διασυνοριακών μεταφορών και της ευρωπαϊκής στρατηγικής
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18:44 - 02 Οκτ 2025

Δήμας: Η Ελλάδα στον πυρήνα των διασυνοριακών μεταφορών και της ευρωπαϊκής στρατηγικής

Reporter.gr Newsroom
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Η ενεργός συμμετοχή της Ελλάδας στην ενίσχυση των διασυνοριακών μεταφορών, σε ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της ΕΕ, αναδείχθηκε από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, κατά τις τοποθετήσεις του στα Συνέδρια «Athens Riviera Summit 2025» και «Circular Gaia Symposium».

Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεών του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στις προοπτικές της Ελλάδας να ενισχύσει τον ρόλο της ως στρατηγικός κόμβος μεταφορών και logistics στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Δήμας τόνισε ότι η πολιτική του Διευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών (ΔΕΔ – Μ) για την ανάπτυξη διασυνοριακών διαδρόμων μεταφορών, οι οποίοι συνδέουν την ΕΕ με γειτονικές χώρες και πέραν αυτών, είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης απέναντι σε μελλοντικές διαταραχές, σημειώνοντας ότι στον σχεδιασμό των υποδομών εντός ΕΕ πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της αμυντικής κινητικότητας.

«Κύριο μέλημα της ελληνικής κυβέρνησης είναι η ενεργή συμμετοχή και η υποστήριξη όλων των προσπαθειών για την ενίσχυση των διασυνοριακών μεταφορών, ευθυγραμμίζοντας τις εθνικές πολιτικές με τις προτεραιότητες της ΕΕ, επιταχύνοντας κρίσιμα έργα και προωθώντας τη διαλειτουργικότητα», δήλωσε ο κ. Δήμας.

Ο κ. Δήμας ανέφερε ότι η χώρα μας επικεντρώνεται στον Διάδρομο Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου και στον Διάδρομο Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου, επισημαίνοντας ότι η ένταξη των ελληνικών εμπορικών λιμένων στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) ενισχύει περαιτέρω τη συνδεσιμότητα και την πρόσβαση της Ελλάδας σε καίριες αγορές μέσω εναλλακτικών εμπορικών διαδρομών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών «επενδύει στη συνεχή αναβάθμιση του εσωτερικού δικτύου της χώρας», αναπτύσσοντας σύγχρονους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες που ενισχύουν και τον δυναμισμό του τομέα της εφοδιαστικής». Όπως είπε, «διαδρομές όπως η οδική και σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης – Αθήνας – Πειραιά, αλλά και η νέα σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολης – Ορμενίου, ενισχύουν το ρόλο της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε σε κρίσιμα οδικά έργα, τα οποία θα βελτιώσουν αποφασιστικά τις αλυσίδες εφοδιασμού και την ασφάλεια των μεταφορών, τονίζοντας ότι η συμβολή του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι καταλυτική για την ελληνική οικονομία, καθώς αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα δέκατο του ΑΕΠ.

Ο υπουργός επισήμανε ότι η συνεργασία είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η κλιματική κρίση, η οποία, όπως σημείωσε, «μας υποχρεώνει να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα και να επενδύσουμε σε ανθεκτικές υποδομές, προκειμένου να αποτρέψουμε διαταραχές στις μεταφορές που προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα, άνοδο της στάθμης των υδάτων και φυσικές καταστροφές».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, συμπλήρωσε: «μαζί με τους ομολόγους μου από την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, καταβάλλουμε συλλογική προσπάθεια για την ενίσχυση των οικονομιών μας, την προώθηση των επενδύσεων και την οικοδόμηση σταθερών και βιώσιμων γεφυρών ανάπτυξης για τις επόμενες γενιές».

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