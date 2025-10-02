Αίγυπτος: Συνεργασία με Κατάρ και Τουρκία για να πειστεί η Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, δήλωσε την Πέμπτη (2/10) ότι το Κάιρο συνεργάζεται με το Κατάρ και την Τουρκία για να πείσει τη Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Συναντιόμαστε μαζί τους. Συντονιζόμαστε με τους αδελφούς μας στο Κατάρ και επίσης με τους συναδέλφους μας στην Τουρκία, προκειμένου, όπως γνωρίζετε, να πείσουμε τη Χαμάς να ανταποκριθεί θετικά σε αυτό το σχέδιο», δήλωσε ο Αμπντελάτι, μιλώντας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων.

Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ένα έγγραφο 20 σημείων που ζητούσε άμεση κατάπαυση του πυρός, ανταλλαγή ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς με Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται από το Ισραήλ, σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς και μεταβατική κυβέρνηση υπό την ηγεσία ενός διεθνούς οργανισμού.

Ο Αμπντελάτι δήλωσε ότι, ενώ υποστηρίζει σε γενικές γραμμές την πρόταση του Τραμπ για τη Γάζα, χρειάζονται περισσότερες συζητήσεις για το θέμα.

«Υπάρχουν πολλά κενά που πρέπει να καλυφθούν, χρειαζόμαστε περισσότερες συζητήσεις για τον τρόπο εφαρμογής της πρότασης, ειδικά σε δύο σημαντικά ζητήματα: τη διακυβέρνηση και τις ρυθμίσεις ασφαλείας. Υποστηρίζουμε το σχέδιο του Τραμπ και το όραμα για τον τερματισμό του πολέμου και πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά», δήλωσε ο Αμπντελάτι.