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Απρόσμενη άνοδος του πληθωρισμού στην Τουρκία στο 33,3% - Πιέσεις στην κεντρική τράπεζα
Ειδήσεις
11:12 - 03 Οκτ 2025

Απρόσμενη άνοδος του πληθωρισμού στην Τουρκία στο 33,3% - Πιέσεις στην κεντρική τράπεζα

Reporter.gr Newsroom
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Ο ετήσιος πληθωρισμός της Τουρκίας αυξήθηκε στο 33,29% το Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις και ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι η κεντρική τράπεζα ίσως χρειαστεί να επιβραδύνει τον κύκλο νομισματικής χαλάρωσης για να αντιμετωπίσει τις επίμονες πιέσεις στις τιμές.

Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,23%, σύμφωνα με το Τουρκικό Στατιστικό Ινστιτούτο, πάνω από την πρόβλεψη του 2,6% σε έρευνα του Reuters. Τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός ήταν 2,04% σε μηνιαία και 32,95% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Reuters, ο ετήσιος CPI αναμενόταν να υποχωρήσει στο 32,5%.

Η κεντρική τράπεζα μείωσε το Σεπτέμβριο το βασικό επιτόκιο κατά 250 μονάδες βάσης στο 40,5%, μετά τη μείωση κατά 300 μονάδες τον Ιούλιο, κινήσεις πιο επιθετικές από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Έχει ήδη προειδοποιήσει ότι ο ρυθμός χαλάρωσης θα εξαρτηθεί από τη δυναμική του πληθωρισμού.

«Φοβάμαι ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η κεντρική τράπεζα έκανε λάθος με την απότομη και πρόωρη μείωση, χάνοντας μέρος της σκληρά ανακτηθείσας αξιοπιστίας της», σχολίασε ο Tim Ash της BlueBay Asset Management στην πλατφόρμα «Χ».

Η τουρκική λίρα παρέμεινε σταθερή στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 41,685 έναντι του δολαρίου μετά τη δημοσίευση των στοιχείων, ενώ οι τραπεζικές μετοχές υποχώρησαν. Παράλληλα, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 2,52% σε μηνιαία βάση το Σεπτέμβριο και κατά 26,59% σε ετήσια.

Πριν την ανακοίνωση, η Morgan Stanley είχε εκτιμήσει ότι, εκτός σημαντικής θετικής έκπληξης, η κεντρική τράπεζα θα συνέχιζε τις μειώσεις, αλλά με μικρότερο εύρος, περίπου 200 μονάδων βάσης τον Οκτώβριο.

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