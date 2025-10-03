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Ακρίβεια, Ουκρανία και Ευρώπη: Όλα στο τραπέζι στις εκλογές της Τσεχίας
Ειδήσεις
16:17 - 03 Οκτ 2025

Ακρίβεια, Ουκρανία και Ευρώπη: Όλα στο τραπέζι στις εκλογές της Τσεχίας

Reporter.gr Newsroom
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Οι Βρυξέλλες προετοιμάζονται για τα αποτελέσματα μιας εκλογικής αναμέτρησης στην καρδιά της Ευρώπης αυτό το Σαββατοκύριακο, η οποία έχει τη δυναμική να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στην Ε.Ε.

Στην Τσεχία, στην κάλπη βρίσκεται η ενδεχόμενη επανεκλογή του Αντρέι Μπάμπις, δισεκατομμυριούχου λαϊκιστή, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός για τέσσερα χρόνια, μέχρι το 2021.

Πρόκειται για μία ακόμη δοκιμασία για τα παραδοσιακά κόμματα της χώρας, τα οποία κυβερνούν στην Πράγα υπό τον πρωθυπουργό Πέτρ Φιάλα, με ατζέντα λιτότητας και ενίσχυσης της ασφάλειας. Ο Μπάμπις, ο οποίος έχτισε την περιουσία του μέσω ενός αγροτοβιομηχανικού κολοσσού παραγωγής λιπασμάτων και τροφίμων, ίδρυσε το κόμμα ANO το 2011, με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ωστόσο, μέχρι τη στιγμή που ανέλαβε την πρωθυπουργία, βρισκόταν ήδη στο επίκεντρο σκανδάλου που αφορούσε κατηγορίες για δόλια απόκτηση ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Παρότι τελικά οδηγήθηκε σε δίκη, αθωώθηκε. Παρ’ όλα αυτά, φέτος δικαστήριο αποφάσισε την επανεξέταση της υπόθεσης.

Το πολιτικό του στίγμα στηρίζεται στην αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής συναίνεσης σε μια σειρά θεμάτων. Σύμμαχος του Ούγγρου Βίκτορ Όρμπαν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας, ο Μπάμπις αυτή τη φορά αντλεί έμπνευση από τον Ντόναλντ Τραμπ, στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην εξουσία — μοιράζοντας κόκκινα καπέλα με το σύνθημα «Strong Czechia» σε συγκεντρώσεις υποστηρικτών του. Είναι δύσκολο να μην παρατηρήσει κανείς τις αναλογίες με το σύνθημα MAGA («Make America Great Again»), γράφει η Αντρέα Ντούντικ στο ρεπορτάζ της.

«Αυτή η κυβέρνηση μιλούσε συνεχώς για πόλεμο, ελάχιστα για εσάς», είπε ο Μπάμπις σε μερικές εκατοντάδες ενθουσιώδεις υποστηρικτές του στο Ράιχραντ, μια κωμόπολη κοντά στο Μπρνο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Τσεχίας, τον περασμένο μήνα. «Μόνο ένα άτομο μπορεί να το λύσει αυτό, και είναι ο Τραμπ», δήλωσε, αναφερόμενος στις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου.

Ο ευρωσκεπτικισμός του Μπάμπις έχει, ωστόσο, τα όριά του. Έχει αποκλείσει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την παραμονή της Τσεχίας στην Ε.Ε., χαρακτηρίζοντας το Brexit ως οικονομική καταστροφή. Ωστόσο, όπως και η σημερινή κυβέρνηση, παραμένει σταθερός στην απόφαση να διατηρηθεί η χώρα εκτός ευρώ.

Όσον αφορά την Ουκρανία, ο δισεκατομμυριούχος έχει δεσμευτεί να περιορίσει τη στρατιωτική βοήθεια — θέση που συνιστά σημαντική αλλαγή πλεύσης για μια χώρα που έχει αποτελέσει βασικό προμηθευτή όπλων και βοήθειας στο Κίεβο από την αρχή της ρωσικής εισβολής.

Ωστόσο, η βασική του προεκλογική εστίαση είναι η κρίση ακρίβειας, που πλήττει τα νοικοκυριά της Τσεχίας, όπως και σε ολόκληρη την περιοχή. Ο Μπάμπις, του οποίου η περιουσία εκτιμάται στα 4,2 δισ. δολάρια σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, διατηρεί σταθερό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις έναντι του Φιάλα. Οι εκλογές, που διεξάγονται σήμερα και αύριο, είναι δικές του να τις χάσει.

Τα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στο βράδυ του Σαββάτου. Θα είναι ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο για όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ε.Ε. Ο Εμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία αναμένεται να ανακοινώσει τη νέα του κυβέρνηση, περισσότερο από τρεις εβδομάδες αφότου ο Σεμπαστιάν Λεκορνί διορίστηκε πρωθυπουργός.

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