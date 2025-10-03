ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σόλομον (Goldman Sachs): Προειδοποιεί για «διόρθωση» στις αγορές λόγω υπερβολικού ενθουσιασμού με την ΑΙ
Ειδήσεις
16:06 - 03 Οκτ 2025

Σόλομον (Goldman Sachs): Προειδοποιεί για «διόρθωση» στις αγορές λόγω υπερβολικού ενθουσιασμού με την ΑΙ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αγορές μετοχών αναμένεται να υποστούν μια «διόρθωση» μέσα στα επόμενα ένα με δύο χρόνια, έπειτα από μια μακρά περίοδο ανόδου που τροφοδοτήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον.

«Οι αγορές κινούνται κυκλικά. Κάθε φορά που ιστορικά έχουμε δει μια σημαντική επιτάχυνση σε μια νέα τεχνολογία, η οποία δημιουργεί μεγάλη συγκέντρωση κεφαλαίου και πολλές νέες, ενδιαφέρουσες εταιρείες γύρω της, παρατηρείται το φαινόμενο οι αγορές να τρέχουν πιο γρήγορα από τις πραγματικές δυνατότητες… Υπάρχουν νικητές και χαμένοι», δήλωσε στο Italian Tech Week στο Τορίνο της Ιταλίας την Παρασκευή.

Ο Σόλομον θύμισε την ταχεία υιοθέτηση του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές του 2000, η οποία οδήγησε στην εμφάνιση μερικών από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, αλλά και σε μεγάλες απώλειες για τους επενδυτές μέσα στη «φούσκα του dotcom». «Θα δείτε ένα παρόμοιο φαινόμενο και τώρα», πρόσθεσε. «Δεν θα με εξέπληττε αν στους επόμενους 12 με 24 μήνες δούμε μια διόρθωση στις μετοχικές αγορές… Πιστεύω ότι θα επενδυθεί πολύ κεφάλαιο που τελικά δεν θα αποφέρει αποδόσεις, και όταν αυτό συμβεί, οι άνθρωποι δεν θα αισθανθούν καλά».

Τα τελευταία χρόνια οι διεθνείς αγορές έχουν παρασυρθεί από την έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, με νέες τεχνολογίες, συμφωνίες δισεκατομμυρίων και την άνοδο της OpenAI (δημιουργού του ChatGPT). Οι επενδυτές έχουν τοποθετηθεί δυναμικά σε μετοχές όπως η Microsoft, η Alphabet, η Palantir και η Nvidia, με αποτέλεσμα οι χρηματιστηριακοί δείκτες στη Wall Street και πέραν αυτής να φτάσουν σε ιστορικά υψηλά, παρά τα πλήγματα που δέχτηκαν νωρίτερα φέτος από τις εμπορικές πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, όσο συνεχίζεται η αναζήτηση ευκαιριών στην τεχνητή νοημοσύνη, αυξάνονται και οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο μιας «φούσκας» που μπορεί να σκάσει.

«Δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο φούσκα, γιατί δεν ξέρω ποια θα είναι η πορεία. Αυτό που ξέρω είναι ότι οι άνθρωποι αναλαμβάνουν ρίσκα επειδή είναι ενθουσιασμένοι», τόνισε ο Σόλομον. «Και όταν οι επενδυτές είναι ενθουσιασμένοι, τείνουν να σκέφτονται όλα όσα μπορεί να πάνε καλά και να υποτιμούν τους κινδύνους που μπορεί να πάνε στραβά… Θα υπάρξει επαναφορά, θα υπάρξει έλεγχος κάποια στιγμή, θα υπάρξει διόρθωση. Το μέγεθός της θα εξαρτηθεί από το πόσο θα διαρκέσει αυτή η ανοδική πορεία».

Ο Σόλομον δεν είναι ο μόνος που εκφράζει ανησυχία για τα τρέχοντα επίπεδα των αγορών. Ο ιδρυτής της Amazon, Jeff Bezos, μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, ανέφερε ότι η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται σήμερα σε μια «βιομηχανική φούσκα».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο γνωστός επενδυτής Leon Cooperman είπε στο CNBC ότι βρισκόμαστε στα «τελευταία στάδια» μιας ανοδικής αγοράς, όπου μπορεί να σχηματιστούν φούσκες, κάτι που είχε επισημάνει και ο Γουόρεν Μπουφέ.

Την ίδια στιγμή, ο Καρίμ Μουσαλέμ, επικεφαλής επενδύσεων μετοχών στην Selwood Asset Management, προειδοποίησε για «τεράστιους κινδύνους» που απειλούν τις επενδύσεις στην ΤΝ, σημειώνοντας ότι «η επένδυση στην Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να θυμίζει μία από τις μεγάλες κερδοσκοπικές μανίες της ιστορίας των αγορών».

Παρά τις προειδοποιήσεις του, ο Σόλομον διατηρεί και μια δόση αισιοδοξίας: «Κοιμάμαι πολύ καλά. Δεν ανησυχώ κάθε βράδυ για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα», είπε. «Αυτό που είναι συναρπαστικό είναι ότι η τεχνολογία εξαπλώνεται, δημιουργούνται νέες εταιρείες και οι δυνατότητές της όταν εφαρμοστούν στις επιχειρήσεις μπορεί να είναι εξαιρετικά ισχυρές. Είναι μια συναρπαστική εποχή».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πληρωμές συντάξεων Νοεμβρίου: Αναλυτικά οι ημερομηνίες για Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς
Εργασιακά

Πληρωμές συντάξεων Νοεμβρίου: Αναλυτικά οι ημερομηνίες για Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς

Ο Λευκός Οίκος «παγώνει» έργα του μετρό στο Σικάγο ύψους $2,1 δισ.
Ειδήσεις

Ο Λευκός Οίκος «παγώνει» έργα του μετρό στο Σικάγο ύψους $2,1 δισ.

Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής: Μετάθεση της υποχρεωτικής εφαρμογής για το 2026
Οικονομία

Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής: Μετάθεση της υποχρεωτικής εφαρμογής για το 2026

Με τη συνδρομή του ΥΠΕΘΟ η μεταρρύθμιση στην τουριστική εκπαίδευση
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Με τη συνδρομή του ΥΠΕΘΟ η μεταρρύθμιση στην τουριστική εκπαίδευση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Microsoft – Mistral: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ευρωπαϊκή επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Επιχειρήσεις

Microsoft – Mistral: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ευρωπαϊκή επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας
Αναλύσεις

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης
Επιχειρήσεις

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&amp;P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν
Χρηματιστήρια

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 17:42

Microsoft – Mistral: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ευρωπαϊκή επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πολιτική
21/07/2026 - 17:39

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε - Τώρα είναι η δική του σειρά

Πολιτική
21/07/2026 - 17:27

Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα έτοιμη για αποστολή ασφαλείας στο Ορμούζ – «Πρωταγωνιστούμε στη θαλάσσια ασφάλεια»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 17:14

Τράπεζα Πειραιώς: Επιβραβεύει πρώτη στην Ελλάδα τις πληρωμές με IRIS Payments σε φυσικά σημεία πώλησης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 17:10

ΗΠΑ: Έρχονται νέοι δασμοί για περίπου 60 οικονομίες, προαναγγέλλει ο Λευκός Οίκος

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 17:06

Άλμα στη Wall Street: Chipmakers και κέρδη εταιρειών υπερισχύουν των γεωπολιτικών ανησυχιών

Οικονομία
21/07/2026 - 16:42

Πιερρακάκης: Στα €23 δισ. το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 – Υπερδιπλασιάζονται οι εθνικοί πόροι για επενδύσεις

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 16:41

Μπρατάκος: Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:35

ΕΟΤ: «Μεμονωμένο» το περιστατικό στην Ακρόπολη – Η ασφάλεια των επισκεπτών αποτελεί απόλυτη προτεραιτότητα

Πολιτική
21/07/2026 - 16:27

Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση επιτίθεται σε ευρωπαϊκούς θεσμούς για να καλύψει τα εσωτερικά της προβλήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:26

Νέα πρόταση στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό από την Αγάπη Σμπώκου – Οι προτεραιότητες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 16:24

Morgan Stanley: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Top Picks και τιμές στόχοι

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
21/07/2026 - 16:20

Έκθεση-καμπανάκι του FAO: Γιατί η υγιεινή διατροφή γίνεται ολοένα ακριβότερη στην Ευρώπη

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:17

Καζακστάν: Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα «παγώνουν» τις εξαγωγές πετρελαίου

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:08

Τουρκία: Ο Οζγκιούρ Οζέλ αποχωρεί από το CHP και ιδρύει νέο κόμμα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:04

Σύγκρουση του «Έλυρος» με φορτηγό πλοίο στη Σούδα - Η ανακοίνωση του Λιμενικού

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:01

ΣΕΤΕ: Οι έξι προτεραιότητες για τον ελληνικό τουρισμό

Εμπορεύματα
21/07/2026 - 15:54

ΙΕΑ: «Ασπίδα» άνω του 1 δισ. βαρελιών απέναντι στις αναταράξεις της αγοράς πετρελαίου

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:49

Traffic Commander: Η ΕΛ.ΑΣ. επιστρατεύει drones και «πράσινο κύμα» για να βάλει τέλος στο κυκλοφοριακό χάος

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
21/07/2026 - 15:46

ΥΠΑ: Ορκίστηκαν 45 νέοι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Πολιτική
21/07/2026 - 15:45

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ βαφτίζει «Πανεπιστήμια» τα κερδοσκοπικά κολλέγια και η ΕΛΑΣ το αποδέχεται  

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
21/07/2026 - 15:41

ΟΠΤΙΜΑ: Στα €222,5 εκατ. ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2025

Εργασιακά
21/07/2026 - 15:36

Κεραμέως: «Αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία» – Οι 4 αλλαγές στις συντάξεις χηρείας

Ναυτιλία
21/07/2026 - 15:36

Διπλή διάκριση για την ΟΛΠ Α.Ε. στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Οικονομία
21/07/2026 - 15:31

Διψήφιο άλμα στις ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Μάιο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:18

Σμότριτς: Δεν ενδιαφέρει το Ισραήλ να εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

Οικονομία
21/07/2026 - 15:10

Μειώνεται το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, αλλά διατηρεί την πρωτιά στην ΕΕ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:02

Χούθι: Προειδοποίηση στις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας

Πολιτική
21/07/2026 - 14:55

Κατρίνης από Έβρο: Δεν διαπραγματευόμαστε ποτέ και πουθενά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 14:53

Απονομή 64 νέων Υποτροφιών από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ