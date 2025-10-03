Σόλομον (Goldman Sachs): Προειδοποιεί για «διόρθωση» στις αγορές λόγω υπερβολικού ενθουσιασμού με την ΑΙ

Οι αγορές μετοχών αναμένεται να υποστούν μια «διόρθωση» μέσα στα επόμενα ένα με δύο χρόνια, έπειτα από μια μακρά περίοδο ανόδου που τροφοδοτήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον.

«Οι αγορές κινούνται κυκλικά. Κάθε φορά που ιστορικά έχουμε δει μια σημαντική επιτάχυνση σε μια νέα τεχνολογία, η οποία δημιουργεί μεγάλη συγκέντρωση κεφαλαίου και πολλές νέες, ενδιαφέρουσες εταιρείες γύρω της, παρατηρείται το φαινόμενο οι αγορές να τρέχουν πιο γρήγορα από τις πραγματικές δυνατότητες… Υπάρχουν νικητές και χαμένοι», δήλωσε στο Italian Tech Week στο Τορίνο της Ιταλίας την Παρασκευή.

Ο Σόλομον θύμισε την ταχεία υιοθέτηση του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές του 2000, η οποία οδήγησε στην εμφάνιση μερικών από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, αλλά και σε μεγάλες απώλειες για τους επενδυτές μέσα στη «φούσκα του dotcom». «Θα δείτε ένα παρόμοιο φαινόμενο και τώρα», πρόσθεσε. «Δεν θα με εξέπληττε αν στους επόμενους 12 με 24 μήνες δούμε μια διόρθωση στις μετοχικές αγορές… Πιστεύω ότι θα επενδυθεί πολύ κεφάλαιο που τελικά δεν θα αποφέρει αποδόσεις, και όταν αυτό συμβεί, οι άνθρωποι δεν θα αισθανθούν καλά».

Τα τελευταία χρόνια οι διεθνείς αγορές έχουν παρασυρθεί από την έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, με νέες τεχνολογίες, συμφωνίες δισεκατομμυρίων και την άνοδο της OpenAI (δημιουργού του ChatGPT). Οι επενδυτές έχουν τοποθετηθεί δυναμικά σε μετοχές όπως η Microsoft, η Alphabet, η Palantir και η Nvidia, με αποτέλεσμα οι χρηματιστηριακοί δείκτες στη Wall Street και πέραν αυτής να φτάσουν σε ιστορικά υψηλά, παρά τα πλήγματα που δέχτηκαν νωρίτερα φέτος από τις εμπορικές πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, όσο συνεχίζεται η αναζήτηση ευκαιριών στην τεχνητή νοημοσύνη, αυξάνονται και οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο μιας «φούσκας» που μπορεί να σκάσει.

«Δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο φούσκα, γιατί δεν ξέρω ποια θα είναι η πορεία. Αυτό που ξέρω είναι ότι οι άνθρωποι αναλαμβάνουν ρίσκα επειδή είναι ενθουσιασμένοι», τόνισε ο Σόλομον. «Και όταν οι επενδυτές είναι ενθουσιασμένοι, τείνουν να σκέφτονται όλα όσα μπορεί να πάνε καλά και να υποτιμούν τους κινδύνους που μπορεί να πάνε στραβά… Θα υπάρξει επαναφορά, θα υπάρξει έλεγχος κάποια στιγμή, θα υπάρξει διόρθωση. Το μέγεθός της θα εξαρτηθεί από το πόσο θα διαρκέσει αυτή η ανοδική πορεία».

Ο Σόλομον δεν είναι ο μόνος που εκφράζει ανησυχία για τα τρέχοντα επίπεδα των αγορών. Ο ιδρυτής της Amazon, Jeff Bezos, μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, ανέφερε ότι η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται σήμερα σε μια «βιομηχανική φούσκα».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο γνωστός επενδυτής Leon Cooperman είπε στο CNBC ότι βρισκόμαστε στα «τελευταία στάδια» μιας ανοδικής αγοράς, όπου μπορεί να σχηματιστούν φούσκες, κάτι που είχε επισημάνει και ο Γουόρεν Μπουφέ.

Την ίδια στιγμή, ο Καρίμ Μουσαλέμ, επικεφαλής επενδύσεων μετοχών στην Selwood Asset Management, προειδοποίησε για «τεράστιους κινδύνους» που απειλούν τις επενδύσεις στην ΤΝ, σημειώνοντας ότι «η επένδυση στην Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να θυμίζει μία από τις μεγάλες κερδοσκοπικές μανίες της ιστορίας των αγορών».

Παρά τις προειδοποιήσεις του, ο Σόλομον διατηρεί και μια δόση αισιοδοξίας: «Κοιμάμαι πολύ καλά. Δεν ανησυχώ κάθε βράδυ για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα», είπε. «Αυτό που είναι συναρπαστικό είναι ότι η τεχνολογία εξαπλώνεται, δημιουργούνται νέες εταιρείες και οι δυνατότητές της όταν εφαρμοστούν στις επιχειρήσεις μπορεί να είναι εξαιρετικά ισχυρές. Είναι μια συναρπαστική εποχή».