Καναδας: Σε τρίμηνο χαμηλό ο τομέας των υπηρεσιών το Σεπτέμβριο

Η οικονομία των υπηρεσιών του Καναδά συρρικνώθηκε με ταχύτερο ρυθμό το Σεπτέμβριο, καθώς οι επιχειρήσεις προχώρησαν σε απολύσεις και οι εκκρεμείς εργασίες έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη PMI για τις υπηρεσίες του Καναδά που δημοσίευσε την Παρασκευή (3/10) η S&P Global.

Ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας έπεσε στο 46,3 τον περασμένο μήνα από 48,6 τον Αύγουστο, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο. Ήταν ο δέκατος συνεχόμενος μήνας που ο δείκτης ήταν κάτω από το όριο των 50.

«Οι πάροχοι υπηρεσιών του Καναδά συνέχισαν να αντιμετωπίζουν ένα δύσκολο εμπορικό περιβάλλον το Σεπτέμβριο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Paul Smith, διευθυντής οικονομικών της S&P Global Market Intelligence και πρόσθεσε: «Η απόδειξη της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στην οικονομία των υπηρεσιών επισημάνθηκε από τη διπλή μείωση τόσο της απασχόλησης όσο και των εκκρεμών εργασιών».

Ο δείκτης απασχόλησης έπεσε στο 48,9, η πρώτη του πτώση σε συρρίκνωση από τον Απρίλιο, και ο δείκτης εκκρεμών εργασιών ήταν στο 42,9, από 46,3, το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Ιούνιο του 2020.

«Παράλληλα με την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, τη μείωση της απασχόλησης και την απότομη πτώση της δραστηριότητας, οι κίνδυνοι για την καναδική οικονομία παραμένουν σταθερά αρνητικοί και, ως εκ τούτου, παρέχουν περαιτέρω στοιχεία που υποστηρίζουν την πρόσφατη μείωση των επιτοκίων από την Τράπεζα του Καναδά», δήλωσε ο Smith.

Ωστόσο, οι ελπίδες για ένα πιο σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον συνέβαλαν στην άνοδο του δείκτη μελλοντικής δραστηριότητας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 μηνών, στα 62,2, από 58,2 τον Αύγουστο.

Ο σύνθετος δείκτης PMI Output της S&P Global Canada υποχώρησε τον περασμένο μήνα στο 46,3 από 48,4 τον Αύγουστο, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Ιούνιο.