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Wall Street σε νέα ρεκόρ παρά το shutdown με οδηγό της ΑΙ - Προς εβδομαδιαία κέρδη
Χρηματιστήρια
17:05 - 03 Οκτ 2025

Wall Street σε νέα ρεκόρ παρά το shutdown με οδηγό της ΑΙ - Προς εβδομαδιαία κέρδη

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές κινούνται σε θετικό έδαφος την Παρασκευή 3/10 και οδεύουν σε εβδομαδιαία κέρδη παρά το συνεχιζόμενο shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι μετοχές κινούνται με θετικό πρόσημο, έπειτα από τα νέα ιστορικά υψηλά που κατέγραψαν στη συνεδρίαση της Πέμπτης, χάρη στη δυναμική του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία φαίνεται να υπερίσχυσε των ανησυχιών για το συνεχιζόμενο shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Παρασκευής, ο Dow Jones Industrial Average καταγράφει άνοδο 257 μονάδων, ή 0,55% στις 46.777,61 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,32% στις 6.735,56 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,23% στις 22.895,94 μονάδες, και οι δύο σε νέα ιστορικά υψηλά.

Η μετοχή της Apple υποχώρησε κατά 0,7% μετά την υποβάθμιση της σύστασης από την Jefferies, η οποία μείωσε την αξιολόγηση σε «underperform» από «hold». Ο οίκος επεσήμανε ότι η αυξημένη ζήτηση για το iPhone 17 έχει δημιουργήσει «υπερβολικές» προσδοκίες για το αναμενόμενο αναδιπλούμενο iPhone 18.

Και οι τρεις μεγάλοι δείκτες της Wall Street είχαν σκαρφαλώσει σε νέα ρεκόρ την Πέμπτη, με ώθηση από την Nvidia, που επίσης κατέγραψε ιστορικό υψηλό.

Το shutdown, που μπήκε στην τρίτη του ημέρα την Παρασκευή, επιτείνει τις ανησυχίες των επενδυτών για τα μακροοικονομικά και δημοσιονομικά εμπόδια, τους κινδύνους του πληθωρισμού και την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας. Οι επενδυτές αναμένουν να δουν τη διάρκειά του, ώστε να εκτιμήσουν το μέγεθος των οικονομικών επιπτώσεων. Ιστορικά, πάντως, τα shutdowns δεν έχουν οδηγήσει σε μεγάλες αναταράξεις στις αγορές.

Την Πέμπτη, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι η διακοπή χρηματοδότησης της κυβέρνησης μπορεί να οδηγήσει σε «πλήγμα στο ΑΕΠ, στην ανάπτυξη και στους εργαζόμενους της Αμερικής».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με μαζικές απολύσεις, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την αγορά εργασίας. Την Πέμπτη υποστήριξε ότι οι Δημοκρατικοί του έδωσαν μια «άνευ προηγουμένου ευκαιρία» να μειώσει ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Σύμφωνα με το Congressional Budget Office, περίπου 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι βρίσκονται καθημερινά σε αναγκαστική αργία.

Το shutdown έχει προκαλέσει και «μπλακ άουτ» στα οικονομικά δεδομένα: το Υπουργείο Εργασίας ανέστειλε σχεδόν όλες τις δραστηριότητές του, μπλοκάροντας τη δημοσίευση των στοιχείων για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου. Αν και αυτό αφαιρεί μια πιθανή πηγή πίεσης για τις μετοχές, περιορίζει τα δεδομένα στα οποία θα στηριχθεί η Fed για την απόφασή της σχετικά με τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου.

«Οι αγορές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναζητούσαν στοιχεία για το αν η αγορά εργασίας συνέχιζε να επιβραδύνεται ομαλά ή αν η κάμψη ήταν πιο απότομη απ’ ό,τι αναμενόταν», δήλωσε ο αναλυτής της Bankrate, Mark Hamrick. «Αυτό το κενό γνώσης είναι κρίσιμο σε μια περίοδο που η σαφήνεια είναι πιο απαραίτητη από ποτέ».

Πρόσθεσε ότι αν το shutdown συνεχιστεί, «κινδυνεύει η συλλογή δεδομένων για την έκθεση απασχόλησης Οκτωβρίου (με εβδομάδα αναφοράς γύρω στις 12 Οκτωβρίου), ενώ ενδέχεται να καθυστερήσουν και κρίσιμες εκθέσεις για τον πληθωρισμό».

Η διακοπή ξεκίνησε την Τρίτη, όταν το Κογκρέσο απέτυχε να καταλήξει σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό. Οι κορυφαίοι Δημοκρατικοί εμμένουν στην απαίτησή τους για νομοσχέδιο που θα παρατείνει τις φορολογικές ελαφρύνσεις στην υγεία για εκατομμύρια Αμερικανούς, κάτι που προκάλεσε σφοδρή αντίδραση από τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους.

Παρά τις εντάσεις, οι μετοχές οδεύουν σε μια κερδοφόρα εβδομάδα: ο S&P 500 ενισχύεται κατά σχεδόν 1,1% από την αρχή της εβδομάδας, ο Dow Jones κατά 0,6%, ενώ ο Nasdaq σημειώνει άνοδο 1,6%.

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